”Facciamo rete per non lasciare più nessuna donna da sola!”: sabato convegno a Bologna

Il Club Lions Castel D’aiano Francesco Rizzoli con il patrocinio del Comune di Bologna e Regione Emilia – Romagna; con il supporto delle associazioni: UDI-Unione Donne in Italia, MondoDonna Onlus e SOS Donna ha organizza un convegno sull’importanza della lotta alla violenza contro le donne dal titolo: ”FACCIAMO RETE PER NON LASCIARE PIU’ NESSUNA DONNA DA SOLA!”

Il convegno si terrà sabato 10 maggio 2025 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso Sala Anziani presso Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore n.6 sarà aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito.

Lo scopo di questa mattinata di sensibilizzazione per questo anno lionistico e di tutti gli altri che abbiamo realizzato, sempre con la consapevolezza che siamo una piccola realtà, ma è dal basso che bisogna smuovere le acque per avere un cambiamento in quanto è un fenomeno che secondo i dati del ministero dell’Interno dipinge il quadro di una tragica piaga sociale e vogliamo anche noi nel nostro piccolo “fare rumore”.

Saluti di Apertura: Nicola Chiarelli: Presidente Lions Club Castel D’aiano Francesco Rizzoli

Modera il Convegno: Francesca Vitulo: Avvocata in Bologna

Parteciperanno in rappresentanza del Comune di Bologna: Giulia Bernagozzi: Consigliera Comunale, Roberta Toschi: Consigliera Comune di Bologna – Delegata alla Disabilità Interverranno: Loretta Serra: Consigliera Direttivo di UDI Bologna, Loretta Michelini: Presidente Associazione MondoDonna Onlus, Gianna Nuvoli: Presidente Associazione SOS Donna, Mara Martelli: Presidente Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno, Giovanni Battista Camerini: Psichiatria forense, Alessandra Lami: Ginecologa del Policlinico Ospedale Sant’Orsola, Stefano Cera: Consigliere nazionale associazione padri separati, Trilli Zambonelli: Presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Ascom Bologna, Francesca Brunetti: Vice Presidente AICS Bologna, Cinzia Ceccolini: Componente commissione sport dell’ordine degli avvocati di bologna e consiglio nazionale forense, Andrea Coppari: Presidente Centro Bologna Clubs.