Conclusa la decima edizione dell’Ennesimo Film Festival

Si è conclusa ieri sera la decima edizione di Ennesimo Film Festival, a cui hanno preso parte settemila persone in appena una settimana. Oltre 150 corti proiettati, proposti più di 50 appuntamenti e coinvolte svariate realtà del territorio. Nella giornata di ieri sala della Biblioteca gremita, alle 17, per la ricercatrice dell’Agenzia Spaziale Italiana Maria Virelli, responsabile di missione del sistema di satelliti COSMO Sky-Med, che ha di fatto inaugurato una serata densa di emozioni.

Già, perché alle 20.30, davanti alla facciata del municipio di Fiorano Modenese, città cuore di Ennesimo Film Festival, è stato proiettato un video mapping che racconta i dieci anni di Ennesimo Film Festival. Al Teatro Astoria, alle 21, è stato il turno delle premiazioni, aperto dalla proiezione di Incipit: la classe 1B dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi di Fiorano Modenese – che ha frequentato i corsi di Ennesimo Academy – ha lavorato, durante i primi giorni del Festival, assieme a Francesco Clerici, realizzando un breve cortometraggio. Dopodiché è iniziata la premiazione delle diverse selezioni in concorso, esclusa Sinofonie, che sarà conferito il prossimo 8 maggio a Bologna. Di seguito i vincitori:

Premio Giovani: Freelance (l’ammazzadraghi) di Luciano Mugnoz Sessarago, Magnus Moeller, Peter Smith.

Ennesimo Comix Award: Freelance (l’ammazzadraghi) di Luciano Mugnoz Sessarago, Magnus Moeller, Peter Smith.

Premio Città di Fiorano – selezione Affari di Famiglia: Two for the roads di Lochlainn McKenna.

Premio Fuorifuoco: Hit and repeat di Oliver Theurillat, Dandelions girl di Azadeh Masihzadeh.

Premio Visioni Sarde: S’Ozzastru di Carolina Melis.

Selezione Ufficiale:

– Premio Ennesima Migliore Interpretazione: Thomas Coumans, protagonista di Alarms di Nicolas Panay; Garance Marillier, protagonista di Favours di Agner Skonare Karlsson.

– Ennesimo Premio Popolare: The erasers di Vin Frederick.

– Premio della critica: Chicken Broth Soup di Deniz Buyukkirli, «dalla Turchia, l’opera prima di una giovane regista che è stata capace di affrontare un argomento attuale e delicato con grande maestria, permeandolo di una sottile ironia».

– Premio Artemisia: Paris 70 di Dani Feixas, «che tratta un tema duro e di stringente attualità reso in un linguaggio di immagini e di parole diretto e intenso per empatia ed emozione».

– Miglior Film: Sept Fois di Christine Wuederkehr poiché «con estrema delicatezza e grande professionalità, la regista porta alla luce una storia vera, tristemente quotidiana, vanamente raccontata e inquietantemente inascoltata».

«È stata un’edizione di grande successo – sottolinea la direttrice di Ennesimo Film Festival, Federica Ferro – che ha richiesto un anno di preparazione. Abbiamo coinvolto oltre settemila studenti per Ennesimo Academy, raddoppiano i numeri dello scorso anno, e oltre settemila cittadini in appena sette giorni, raggiungendo numeri importanti e che hanno confermato una crescita della nostra realtà. Un grazie speciale ai partner e agli sponsor, oltre che a tutto lo staff, per il costante supporto nell’organizzazione e nella realizzazione di Ennesimo Film Festival».