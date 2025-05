Al via a Campogalliano le attività della Palestra delle memoria

A Campogalliano sono iniziate le attività della Palestra della memoria “Mente in Campo”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ausl di Modena e centro ricreativo sociale “La Quercia”, per contrastare la perdita di memoria e di concentrazione, per stimolare le funzioni cognitive e promuovere momenti di socialità. L’iniziativa, che beneficia del contributo di Auser per la strumentazione necessaria alle varie attività, è rivolta a donne e uomini con più di settant’anni e si tiene presso il centro “La Quercia” di via Manzoni 25.

“Un progetto di comunità che vuole prendersi cura della fascia di popolazione più anziana – lo definisce Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano –. Gli effetti positivi dell’iniziativa sono molteplici: il primo e più immediato è quello di prevenire il decadimento cognitivo e la perdita di memoria, ma un elemento non meno rilevante è l’aspetto aggregativo dell’esperienza, quello di creare occasioni di socialità che allontanano il rischio di isolamento sociale. Il valore del progetto , realizzato su proposta di alcune volontarie già attive a Carpi e a Modena, nasce anche dalla rete costruita da Amministrazione, Ausl e sette volontarie, e la risposta della cittadinanza conferma l’utilità della proposta”.

Già diffusa in diversi punti del territorio provinciale, la Palestra è un luogo dove tenere allenata la mente: il progetto è infatti finalizzato a promuovere iniziative di prevenzione attiva del decadimento cognitivo mediante esercizi mirati, giochi e momenti conviviali proposti dalle volontarie opportunamente formate dalle neuropsicologhe del Centro Disturbi Cognitivi dell’AUSL di Modena.

Un luogo dove allenare la memoria e l’attenzione, ma non solo: la Palestra della memoria vuole essere anche un punto d’incontro e di aggregazione, uno spazio aperto all’ascolto, alla socialità e al divertimento, per allontanare il rischio di isolamento sociale e marginalità.

La Palestra della memoria, che ha raccolto oltre venti adesioni e presenta già una lista di attesa, è aperta ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Per saperne di più o per iscriversi è possibile chiamare il numero 338-1794330.