Intervento salvavita in centro a Modena, 53enne rianimato grazie al defibrillatore pubblico

Intervento salvavita stamattina in centro a Modena, grazie all’utilizzo del defibrillatore pubblico donato (DAE) dall’associazione “Beppe Loschi nel cuore”.

Un sottufficiale in forza al Comando Stazione Carabinieri di Modena viale Tassoni, intento – libero dal servizio –dopo aver notato un uomo che era stato colto da malore mentre era in sella al proprio scooter in Corso Canalgrande, si è subito attivato, individuando (grazie all’APP DAE RespondER 118) e utilizzando immediatamente il defibrillatore pubblico posto nelle vicinanze. Nel frattempo era stato allertato il 118, che ha inviato un’automedica a supporto delle operazioni di soccorso.

L’uomo, un 53enne, ha ripreso conoscenza: trasportato all’Ospedale di Baggiovara, è stato preso in carico in Pronto Soccorso e presso il reparto UTIC, dove rimarrà ricoverato. Sottoposto ad accertamenti, è fuori pericolo di vita.

Le Direzioni delle aziende sanitarie modenesi ringraziano sentitamente le persone intervenute, che hanno dimostrato senso civico, prontezza e spirito di soccorso, salvando una vita. Un grande ringraziamento anche all’Associazione “Beppe Loschi nel cuore” che ha donato il DAE pubblico utilizzato, risultato fondamentale.