Il 7 maggio al Carani di Sassuolo, studenti e imprese a confronto per discutere di lavoro, nuove professioni, competenze e innovazione

Si svolgerà al Teatro Carani di Sassuolo la quinta edizione di Innovation Days 2025 Distretto Ceramico, giornata di orientamento al lavoro e alla formazione, mercoledì 7 maggio 2025, dalle ore 9 alle ore 16. Studenti di terza, quarta e quinta degli Istituti scolastici I.T.C.G. Baggi, IIS A. Ferrari di Maranello Liceo Formiggini, I.I.S Morante e I.I.S.S Volta e i loro insegnanti, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi del Distretto, incontreranno imprenditori e professionisti del territorio all’insegna di un dialogo sempre più stretto fra scuole, mondo di impresa e delle professioni.

Obiettivo della giornata è trasmettere ai giovani la conoscenza delle vocazioni del territorio, delle opportunità che offre, e delle tendenze del mercato del lavoro, per aiutare i professionisti del futuro a crescere e a scegliere consapevolmente riguardo al futuro scolastico e alla scelta della professione con particolare attenzione al mondo della ceramica. E’ previsto, inoltre, uno spazio rivolto alla presentazione dei project work degli studenti realizzati nel corso dell’anno scolastico, all’interno del partenariato scuola – azienda.

Nel corso della mattinata i ragazzi potranno conoscere da vicino le opportunità formative offerte dagli enti di formazione presenti: Cerform Fondazione Aldini Valeriani e Formodena.

L’evento è promosso dalle Associazioni Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa APS con il sostegno di Confindustria Ceramica, il patrocinio del Comune di Sassuolo, Ordine degli Ingegneri di Modena, Cpo del Cup, Cerform e con il contributo di Idealtetto, Formodena e Fondazione Aldini Valeriani.

PROGRAMMA DEL MATTINO dalle 9 alle 13

Ore 9.30 Saluti istituzionali: Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo, Armando Cafiero, Confindustria Ceramica e Vittorio Borelli, Fondazione Teatro Carani.

Presentazione: Alessandra Borghi, Presidente dell’Associazione Uciim Modena-Sassuolo e Laura Corallo, giornalista e Presidente di Viceversa APS.

Ore 9.30 RELAZIONI

Franco Stefani | Presidente di Modula

Le competenze: abilità per la vita e per il lavoro

Enrica Gibellini Responsabile Educazione e Formazione di Confindustria Ceramica

Prospettive professionali nel Distretto Ceramico

Carla Miselli, Formatrice

Profili professionali richiesti in ceramica, da quelli in area tecnico/tecnologica a quelli in ambito economico/commerciale

Elena Sabattini, Direttore Nuova Cerform

Opportunità formative professionalizzanti post-diploma: ITS, IFTS e Formazione post-diploma

Progetto Summer Camp rivolto agli studenti

Paolo Traisci | Ceo di Alisped Logistic Bologna Interporto

La logistica internazionale

Luca Grassi | Presidente di Titanium Ideas Hub

Progetto Academy

Luca Ruini – Private Advisor a Sassuolo

Le forze strutturali che stanno trasformando il nostro mondo

Roberto Casolari – Ex Dirigente Ferrari e Macron

Le competenze del manager nella direzione aziendale

Gli studenti presentano i loro progetti con consegna attestati per gli elaborati presentati

TAVOLA ROTONDA

LE SCUOLE E LE OPPORTUNITA’ DEL NOSTRO DISTRETTO

Dirigenti scolastici e enti di formazione del territorio a confronto con:

Roberto Casolari | ex dirigente ‘Ferrari’ e ‘Macron’

Luca Grassi | CEO di Titanium Ideas

Davide Indulti | AD di ATK Bindings

A cura di Laura Corallo

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Foyer del Teatro Carani di Sassuolo, mercoledì 7 maggio 2025 dalle ore 14.30 alle ore 16

Laboratorio pratico esperienziale di orientamento al lavoro

Trova il tuo SCOPO ATTRAVERSO LA FILOSOFIA IKIGAI

Un laboratorio pratico-esperenziale con esercizi di crescita personale per unire talenti, passioni e missione di vita. E’ rivolto a cittadini in cerca di una occupazione, studenti interessati al tema dell’orientamento al lavoro e della crescita professionale. Nel laboratorio si imparerà a compilare l’Ikigai, uno strumento di formazione di origine giapponese utile per la costruzione del progetto di vita e/o professionale. Il laboratorio di orientamento si svolgerà nel Foyer del Teatro Carani con partecipazione aperta a max 30 persone.

Per prenotare la partecipazione scrivere alla seguente mail: viceversaitalia@gmail.com

Condotto da Laura Corallo, formatore