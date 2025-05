Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, banchetti informativi negli ospedali

“Salva vite: igienizza le mani”. È questo lo slogan dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) per celebrare la Giornata mondiale dell’Igiene delle mani in programma lunedì 5 maggio. Si tratta di un gesto semplice che può rivelarsi però decisivo per evitare infezioni nei luoghi dedicati all’assistenza sanitaria.

Anche l’Azienda USL di Modena aderisce alla giornata con alcune iniziative previste lunedì in continuità con quelle avviate già dal 2014, con la campagna di promozione dell’igiene delle mani “mani pulite sane sicure”.

In particolare, presso gli ingressi principali degli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo saranno presenti punti informativi rivolti al personale e ai cittadini per promuovere la corretta pratica dell’igiene delle mani. Saranno diffuse e illustrate, da parte del personale degli uffici di igiene ospedaliera, la brochure aziendale “Lavati le mani e ricorda a tutti di farlo” e la nuova brochure “Proteggi te stesso e chi ti sta vicino” i cui contenuti richiamano, oltre all’igiene delle mani, ulteriori comportamenti da adottare nelle strutture sanitarie per prevenire le infezioni da germi resistenti agli antibiotici.

Tali iniziative si aggiungono a quelle svolte continuativamente da diversi anni quali la formazione teorica e sul ‘campo’, per monitorare l’adesione del personale sanitario alla pratica dell’igiene delle mani, durante lo svolgimento delle attività assistenziali in reparto (nel periodo 2023-2025 sono state effettuate 7.500 ‘osservazioni’ del grado di partecipazione). L’igiene delle mani è un tema previsto anche dal PNRR e nell’Azienda USL di Modena, già a partire da ottobre del 2024, viene svolto un corso di formazione rivolto al personale sanitario ospedaliero a cui anno partecipato, ad oggi, circa 700 operatori.