Roberto Vecchioni sold out martedì al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Roberto Vecchioni torna in concerto a Bologna con Tra il silenzio e il tuono Tour, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Appuntamento al Teatro EuropAuditorium martedì 6 maggio 2025, alle ore 21. (biglietti sold-out).

Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna” (Artist First e DM Produzioni) certificato Disco D’Oro, Roberto Vecchioni torna al live: la prima parte è dedicata ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola. Dal 27 febbraio è in libreria “Tra il silenzio e il tuono”, edito da Einaudi. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema.