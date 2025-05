Reggio festeggia 50 anni di amicizia con il Mozambico. Al via gli eventi “Noi con voi. ieri, oggi e domani”

Per celebrare 50 anni dalla firma del patto di amicizia tra Reggio e Pemba in Mozambico, la nostra città ha promosso “Noi con voi, ieri oggi e domani: 50 anni di amicizia tra Reggio Emilia e il Mozambico”, un calendario di eventi che, attraverso iniziative culturali, conferenze e incontri, racconta mezzo secolo di relazioni tra le due città e le prospettive future di questa lunga amicizia.

Gli appuntamenti prenderanno il via il 3 maggio, nella settimana in cui si celebra la Festa d’Europa, ma si svolgeranno lungo tutto il 2025 proponendo, fra gli altri momenti, spettacoli e mostre. La nostra città avrà inoltre l’onore di ospitare due conferenze internazionali sul tema della cooperazione tra territori e delle relazioni esterne dell’Unione europea, a cui prenderanno parte oltre 100 policy makers di oltre 40 città europei ed extraeuropei, fra cui una delegazione di rappresentanti del Mozambico, come l’ambasciatore d’Italia in Mozambico Gabriele Annis, l’ambasciatore del Mozambico in Italia Alvaro Santos, il sindaco di Pemba Satar Abdulghani. Lunedì 5 maggio si terrà la consegna della Cittadinanza onoraria reggiana a Samora JR Machel (Samito), figlio del primo presidente del Mozambico che ha frequentato le scuole reggiane. Mentre martedì 6 maggio si terrà l’evento “MaisPemba: cooperazione e visioni integrate per lo sviluppo delle città” collegato al progetto MaisPemba, finanziato dalla Unione Europea.

LA STORIA – Era il 2 luglio del 1975 quando Reggio Emilia firmava il patto di amicizia con la città di Pemba: pochi giorni prima, il 25 giugno 1975, il Mozambico aveva proclamato la sua indipendenza. Il patto di amicizia era il risultato di una collaborazione, avviata all’inizio degli anni ‘70 dall’Arcispedale di Reggio Emilia nella figura di Giuseppe Soncini, grande protagonista di questa storia insieme all’Amministrazione guidata dal sindaco Renzo Bonazzi. Da subito, tutta la comunità è stata protagonista di questa cooperazione, facendo di questa relazione non un patto formale, ma una collaborazione attiva e dinamica. Oggi sono tanti i progetti e gli scambi in corso tra Pemba e Reggio, riconosciuti dalla Commissione europea e dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche grazie al lavoro della Fondazione E35, che a Pemba ha un ufficio che sviluppa progetti e iniziative nell’ambito dell’urbanistica, dell’educazione, della formazione professionale e della sostenibilità, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e tanti attori del territorio.

“NOI CON VOI: IERI OGGI E DOMANI” – Il titolo delle iniziative riprende il nome della campagna di solidarietà promossa negli anni ‘80 con l’obiettivo di ripercorrere la storia dell’amicizia tra Reggio e il Mozambico, ma soprattutto di raccontare la contemporaneità di questa relazione e attività come il progetto europeo MaisPemba e nuove azioni come Uteka – “Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il titolo “NOI CON VOI” e non “NOI PER VOI” vuole inoltre rimarcare che la collaborazione tra Reggio e il Mozambico si basa da sempre su uno scambio mutuo e reciproco, manifesto del valore e dell’importanza dei partenariati tra città, soprattutto in un contesto internazionale come quello attuale.

CITTADINANZA ONORARIA A SAMORA JR MACHEL – Il 5 maggio alle 18 in sala del Tricolore si terrà la consegna a Samora Machel Jr (Samito) della cittadinanza reggiana onoraria, conferitagli dal Consiglio comunale di Reggio Emilia il 4 marzo 2024 scorso. Samito, figlio del primo presidente del Mozambico Samora Machel, ha vissuto a lungo a Reggio Emilia, ed è tuttora una delle figure emblematiche dello sviluppo democratico del suo Paese. Tra le motivazioni della cittadinanza onoraria si legge: “Samora Jr è stato il primo bambino mozambicano a essere accolto da una famiglia reggiana (Olga e Remo Fornaciari) e a frequentare le scuole dell’infanzia di Reggio Emilia. Samito – insieme a tutta la famiglia Machel – sono il simbolo di continuità e il punto di riferimento della cooperazione della città di Reggio Emilia con la città gemella di Pemba e con tutto il popolo mozambicano”. Samora Machel Jr., impegnato nella promozione di progetti di sviluppo economico, sociale e di partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica del paese, è tutt’oggi un punto di riferimento per il dialogo con le più rilevanti autorità mozambicane, portando una voce autorevole e controcorrente nei dibattiti e nelle sfide del paese.

INIZIATIVE CULTURALI – Dal 3 maggio e fino a metà ottobre, segni sparsi in diversi luoghi della città avvicineranno i cittadini a Pemba e al Mozambico: in collaborazione con Spazio Gerra e Istoreco, un percorso su 10 sedi disegnerà una mappa cittadina per raccontare il passato e il presente dell’amicizia Reggio-Mozambico. I luoghi da scoprire di questa geografia dell’amicizia Reggio-Mozambico sono: Sala del Tricolore, teatro Valli, Istoreco- Chiostri di San Domenico, biblioteca Panizzi, Musei civici, Spazio Gerra, Arcispedale Santa Maria Nuova, Centro internazionale Loris Malaguzzi, Laboratorio Aperto Chiostri di San Pietro, Mercato del Tricolore/Fondazione E35.

Domenica 4 maggio alle ore 20.30 la compagnia teatrale MaMiMò mette in scena nello spazio delle Officine creative reggiane, presso l’ex Mangimificio Caffarri, lo spettacolo “Noi con voi. Poesia di protesta”. Scritto da Fabio Banfo, con Riccardo Bursi, Michelangelo Canzi, Alice Giroldini e la regia Marco Maccieri, grazie alle testimonianze di Bruna Soncini, Olga Fornaciari e il supporto di Chiara Torcianti – direttrice dell’Archivio Reggio Africa – lo spettacolo racconta gli anni prima della firma del patto di amicizia e i fondamenti su cui fonda questa lunga collaborazione. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il 25 maggio, in occasione dell’Africa Day, giornata d’arte e di partecipazione, verrà inaugurata all’interno della piazzetta degli Orti di Santa Chiara (giardino dietro lo Spazio Gerra) un’opera di arte urbana creata appositamente da Youness Nazli che ripropone con lo stile e gli strumenti della street art la storia dell’amicizia e della cooperazione tra Reggio e il Mozambico. L’opera farà da sfondo agli spettacoli musicali dell’estate di Spazio Gerra.

Il 3 luglio, in concomitanza della giornata in cui si ricorda la firma del patto di amicizia tra Reggio Emilia e Pemba, il cortile dello Spazio Gerra si aprirà ai giovani con musica e parole, cercando di condividere pensieri e nuove contaminazioni del Mozambico. Ospite d’eccezione sarà Jo Choneca, musicista mozambicano, in uno spettacolo per percussioni e voce dove l’approccio cantautorale gli permette di affrontare tematiche legate al sociale, all’Africa e alla migrazione, per sensibilizzare le nuove generazioni attraverso le sue parole.

Da metà ottobre lo Spazio Gerra racconterà, attraverso una mostra, tante piccole storie che emergono da 50 anni di documenti, testimonianze, fotografie e video per ricomporre il mosaico di un’amicizia poco conosciuta, ma profondamente radicata nel tessuto cittadino, un esempio delle buone pratiche – quelle tra Reggio e il Mozambico – di cooperazione, scambio e sostegno allo sviluppo che ancora oggi caratterizzano la nostra città.

Lungo il corso del 2025 vi saranno inoltre altre occasioni per testimoniare questa amicizia: il 1 luglio, la Grande cena di Boorea, promossa da Boorea e dal sistema cooperativo, dedicherà uno spazio all’amicizia tra Reggio Emilia e Pemba; la mostra promossa da WeWorld GVC all’interno di Fotografia europea; una mostra promossa da Fondazione Reggio Children dedicata al percorso di scambio e collaborazione con la città di Pemba in ambito educativo; un evento di solidarietà promosso dal Cuamm a settembre dedicato a progetti in ambito sanitario e della salute.

CONFERENZE INTERNAZIONALI A REGGIO – Nel mese di maggio Reggio avrà l’onore di ospitare due conferenze internazionali e di avere in città alcuni protagonisti della cooperazione internazionale.

Dal 7 al 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, Reggio ospiterà il terzo Global Meeting del programma “Partnerships for Sustainable Cities” promosso dalla Commissione Europea. La conferenza riservata ai rappresentanti delle città aderenti si terrà al Teatro Valli, luogo simbolico perché qui nel 1973 si tenne la “Conferenza nazionale di solidarietà contro il colonialismo e l’imperialismo per la libertà e l’indipendenza di Mozambico, Angola e Guinea Bissau”. Il programma “Partnership for sustainable cities”, finanziato dell’Unione Europea, negli ultimi 5 anni ha supportato 57 progetti di collaborazione globale tra città e regioni dell’Europa, Africa, America Latina, Asia e paesi del Vicinato, tra cui il progetto MaisPemba. La conferenza sarà occasione per rilanciare un’azione di advocacy a livello delle istituzioni europee, disegnando prospettive e riflessioni sul ruolo delle città nelle relazioni esterne dell’Unione europea. L’incontro si svolgerà nella nostra città quale riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione E35: attraverso un contributo di 3,6 milioni di euro, MaisPemba ha permesso di realizzare interventi integrati per migliorare la governance territoriale della città gemella: dallo sviluppo piano urbano integrato nella città di Pemba, al rafforzamento delle capacità del Comune di Pemba per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la riduzione e la gestione dei rifiuti urbani, nonché azioni di forestazione e arborizzazione.

In particolare, il 6 maggio alle 17.30 presso il Laboratorio dei Chiostri di San Pietro l’iniziativa “MaisPemba: cooperazione e visioni integrate per lo sviluppo delle città” sarà occasione per presentare i risultati ottenuti dando voce ai protagonisti: Fondazione E35, i servizi del Comune di Reggio impegnati con esperti di Pianificazione urbanistica, Educazione primaria e prescolare, tecnici ambientali; Iren Ambiente Spa e Eduiren, l’Ordine degli architetti Ppc di Reggio Emilia, Unimore, Reggio Children e Fondazione Reggio Children, imprese del settore privato come Restart interessate a sviluppare collaborazioni nell’ambito delle smart cities e delle energie rinnovabili.

Sempre martedì 6 maggio, Reggio ospiterà un incontro dedicato ai temi della sostenibilità e dell’energia e legato a uno dei programmi del Piano Mattei: “Green cities in Action for Africa”. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Maputo e la FAO. Il programma prevede investimenti del Fondo italiano per il clima in dieci città africane di cinque paesi tra cui il Mozambico, nelle città di Pemba e Chimoio. Obiettivo dell’incontro sarà disegnare le priorità strategiche per le due città Mozambicane, per definire successivamente il piano di implementazione.

IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ – La relazione con Pemba e il Mozambico si contraddistingue per essere una relazione di comunità. Le iniziative locali e internazionali che si terranno a Reggio, rappresentano una nuova occasione per valorizzare il ruolo di istituzioni, associazioni, scuole, Fondazioni e imprese che nel tempo hanno collaborato con il Mozambico e per rilanciare nuove collaborazioni. In occasione delle iniziative per i 50 anni e durante la loro permanenza a Reggio Emilia, gli ospiti mozambicani e internazionali presenti avranno occasione di visitare e incontrare diverse realtà quali: servizi del Comune, l’Archivio Reggio Africa presso Istoreco (che per l’occasione vedrà anche un allestimento temporaneo al teatro Valli), l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Ausl di Reggio Emilia, l’Ordine degli Architetti, la scuola di Gavasseto dell’Istituto Einstein che da sempre collabora con scuole di Pemba, le Reggiane Parco Innovazione, e il Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro; attori culturali del territorio quali Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione I Teatri, Centro teatrale Mamimò e Spazio Gerra, l’istituto di Alta Formazione Peri Merulo,Reggio Children e Fondazione Reggio Children, Fondazione per lo Sport, Farmacie comunali riunite e Fondazione Mondinsieme; associazioni economiche come Legacoop Emilia Ovest, Unindustria, Cna, Boorea e Confcooperative Terre d’Emilia e alcune imprese quali Iren e Restart Engeneering srl impegnati in progetti sulle rinnovabili.