“Petunie e clementine” con le Salamandre, lunedì al Dehon di Bologna Diverse Abilità in scena

Lunedì 5 maggio ore 21 al Teatro Dehon di Bologna nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, il gruppo teatrale LE SALAMANDRE presentano lo spettacolo “Petunie e Clementine”, per la regia di Tita Ruggeri.

Le Salamandre fanno parte de IL SENO DI POI OdV, associazione che accompagna e sostiene le donne operate di carcinoma mammario. Ingresso a offerta libera.

Il gruppo teatrale LE SALAMANDRE, dirette come sempre da Tita Ruggeri, sono impegnate questa volta in uno spettacolo che le vede interpretare – a turno – due strane donne anziane chiuse in casa in una misteriosa città che pare alluvionata.

E tenendo sotto controllo, dalla finestra, la situazione cittadina, le due donne si lasciano andare alle chiacchiere ed emergono confusi ricordi e tenere nostalgie, assurde speranze e discussioni surreali. Il pubblico sarà chiamato a districare frammenti di vite che sembrano contraddittori e distorti, ma che nascondono autentiche complicità femminili accompagnate da una buona dose di ironia e divertimento.

