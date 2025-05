Martedì al Duse di Bologna ‘456’ la commedia nera scritta da Mattia Torre

S’intitola ‘456’ la commedia nera scritta e diretta dall’indimenticato Mattia Torre che andrà in scena martedì 6 maggio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Sul palco, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Totò Onnis.

‘456 è la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. Tuttavia, occorre una tregua perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto, ma la tregua non durerà.

‘456’ nasce dall’idea che l’Italia non sia un Paese ma una convenzione; dall’idea che, non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri per precarietà, incertezza, diffidenza e paura. Il tutto per mancanza di comuni aspirazioni. Lo spettacolo racconta, dunque, come proprio all’interno della famiglia, che pure dovrebbe essere il nucleo aggregante di difesa dell’individuo, nascano i germi di questo conflitto. La famiglia sente ostile la società che gli sta intorno ma finisce per incarnarne i valori più deteriori, incoraggiando la diffidenza, l’ostilità, il cinismo, la paura. In sintesi, in ‘456’ Mattia Torre racconta la famiglia quale avamposto della nostra arretratezza culturale.