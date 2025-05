Ferisce uomo con un coltello poi lancia sassi ai militari: denunciato a Reggio Emilia

Notte di follia nelle vicinanze della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia dove, al culmine di una lite, un cittadino marocchino ha colpito con un coltello alla fronte un altro cittadino straniero. All’arrivo dei militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, l’uomo ha reagito lanciando sassi contro di loro. È stato infine bloccato grazie all’intervento congiunto delle volanti della Questura e di un equipaggio della sezione radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, che lo hanno condotto in caserma. La vittima, che ha riportato una lieve ferita da arma da taglio alla fronte, ha rifiutato di andare in ospedale ed è stato medicato sul posto dai sanitari inviati dal 118. I fatti risalgono alle ore 23 del 30 aprile scorso.

Con l’accusa, lesioni personali aggravate i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino del Marocco di 40 anni. All’uomo i militari hanno sequestrato il coltello usato per ferire l’altro straniero e un cacciavite che impugnava nell’altra mano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.