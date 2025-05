A Fiorano svariate le iniziative di Ennesimo Film Festival: il programma del 3 maggio

Una giornata per tutti: domani, sabato 3 maggio, Ennesimo Film Festival prosegue con un programma intenso e variegato, pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico attraverso una serie di iniziative che spaziano dalla realtà virtuale alle proiezioni cinematografiche, passando per laboratori creativi e incontri con i protagonisti del mondo del cinema.

Dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 19, il BLA ospita “Odissea Virtuale”, la VR experience firmata Ennesimo Film Festival in collaborazione con Image Ouvert. Visori e narrazioni immersive per scoprire il linguaggio cinematografico da un’altra prospettiva, dove l’esperienza diventa totale, corporea, quasi onirica. Nello stesso arco orario, in Piazza Ciro Menotti torna il Gonfialone, lo spazio gonfiabile in cui il cinema si fa sogno collettivo: cortometraggi pensati per i più piccoli proiettati in un ambiente incantato. Alle 10, al BLA, al via le proiezioni di “Città dei Motori”, una rassegna di cortometraggi fuori concorso realizzata in collaborazione con il Motor Film Awards: un viaggio tra velocità, design e cultura del movimento nel territorio capitale della Motor Valley. Intanto, al Teatrino del Crociale, sito in via Tamigi 44, presso le scuole Guidotti, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, il pubblico potrà partecipare al workshop “I mestieri del cinema” condotto da Marco Manco, doppiatore, vocal coach e performer. Una full immersion nelle professioni dell’audiovisivo, tra voce, presenza scenica e creatività applicata.

Ma non è finita qui, anzi, perché il pomeriggio si fa ancora più ricco: alle 15, al BLA, sarà il momento di “Visioni Sarde”, selezione di cortometraggi provenienti dalla Sardegna che il pubblico potrà votare per assegnare l’omonimo premio, istituito proprio quest’anno. Per i più piccoli, dalle 15.30 alle 18.30, la Ludoteca Barone Rosso propone “Primi Passi”, laboratori pensati per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni: un’occasione per scoprire, divertendosi, il mondo del cinema come spazio di gioco, invenzione e scoperta. La sera, il Festival torna sul grande schermo. Alle 20.30, il Teatro Astoria accoglie di nuovo Marco Manco per un incontro col pubblico, seguito dalla proiezione di altri dieci corti della Selezione Ufficiale. Come da tradizione, armato di scheda e penna il pubblico assegnerà le valutazioni ad ogni corto, conferendo, il giorno successivo, il Premio Popolare. E poi, come da tradizione, la festa continua. Dalle 23.30, il Caffè del Teatro Astoria si accende con l’Ennesimo Dopofestival: dj set, chiacchiere, energia e musica per chiudere una giornata densa di emozioni.