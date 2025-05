24enne arrestato a Bologna dai carabinieri che scoprono una “bottega” delle droghe

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 24enne di origine bangladese, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. L’uomo, sospettato di detenere presso la propria abitazione, sita nel quartiere San Donato-San Vitale, ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, destinata a rifornire le maggiori piazze del centro della città, è stato attenzionato dai Carabinieri.

Fermato ed identificato proprio nel momento in cui stava uscendo dal portone del condominio, lo straniero ha subito mostrato evidenti segni di nervosismo fisico e insofferenza nei confronti dei militari, ai quali ha iniziato a farfugliare dicendo di doversi recare in zona Barca per incontrare una persona. Unitamente ai Carabinieri della Stazione Bologna Navile, i militari del Nucleo Operativo hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto: all’interno di un borsello a tracolla, circa 1,17grammi di sostanza stupefacente del tipo mdma (comunemente conosciuta come ecstasy) e una scatola di 10 fiale da 2 ml ciascuna di Sustanon (farmaco contenente esteri del testosterone); in camera da letto, invece, 51 sigarette elettroniche (2grammi cadauna) contenenti liquido a base di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo pari a 102grammi, 76 panetti di hashish riportanti lo sfondo “Looney Tunes” (nota serie animata statunitense) del peso complessivo pari a 7,86kg, insieme ad alcuni frammenti della stessa sostanza del peso complessivo pari a circa 64grammi. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto anche 1 coltello di grosse dimensioni con tracce di sostanza stupefacente di colore marrone, vario materiale utilizzato per il confezionamento, 3 bilancini di precisione e una somma di denaro contante pari a 7110euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo, arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna a disposizione del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Bologna.