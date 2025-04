Torna al Teatro Storchi di Modena per l’evento benefico “CantaMo – All you need is love”

Musica protagonista domenica 4 maggio alle 20 al Teatro Storchi di Modena per l’evento benefico “CantaMo – All you need is love”. Una serata speciale che unisce la potenza della musica al calore della solidarietà, nata nel ricordo di Chiara Cassano, giovane mamma scomparsa nel novembre 2017 dopo una grave forma di leucemia, e oggi dedicata a Thomas Romano, fondatore e anima del progetto, anch’egli scomparso prematuramente nel 2023.

Dal dolore alla speranza: CantaMo è la dimostrazione concreta che, con amore e passione, si possono trasformare le ferite in nuove opportunità di aiuto. Dal 2018, cinque concerti sold-out, oltre 26.000 euro raccolti e più di 6.800 spettatori hanno dato forza a un sogno che oggi si rinnova con un obiettivo importante: acquistare e installare defibrillatori automatici (Dae) in città, rendendoli accessibili alla comunità 24 ore su 24, e donarne alcuni alla Polizia Locale.

La serata vedrà salire sul palco oltre 30 cantanti modenesi, affiancati da una band di turnisti di fama nazionale, tutti uniti da un unico grande sentimento: onorare la memoria di Thomas attraverso la musica che amava. A condurre la serata saranno Clarissa Martinelli di Radio Bruno e Robby Mantovani, amici di sempre del progetto.

Con la direzione artistica di Betta Sacchetti e Vincenzo Murè, supportati da Giulia Barozzi, e la sinergia tra il team di CantaMo (Francesco Guerra, Nicola Di Santo, Luca Cassano e Michele Laurenzana), la Chiara Cassano associazione e Gli Amici del Cuore, la serata promette emozioni forti, grandi performance live e un concreto gesto d’amore per una Modena più sicura.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Storchi. È inoltre possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso il crowdfunding attivo su www.eppela.com (“CantaMO per Thomas”).

“L’idea di riproporre CantaMo alla città”, spiegano gli organizzatori, “nasce da un duplice e profondo desiderio. In primo luogo sentivamo forte la volontà di onorare la memoria di Thomas Romano, co-fondatore e anima pulsante di questo progetto. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto immenso in tutti noi e crediamo che non ci sia modo migliore per ricordarlo se non attraverso ciò che amava di più: la musica e la condivisione per una causa nobile. “All you need is love” vuole essere una grande festa musicale in suo ricordo, un modo per celebrare la sua passione e il suo spirito generoso proprio sul palco che ha visto nascere e crescere CantaMo.”