Gli studenti del Chierici di Reggio Emilia per l’Ottantesimo della Liberazione

Anche gli studenti del liceo artistico ‘Gaetano Chierici’ festeggiano l’Ottantesimo della Liberazione attraverso la mostra “LiberARTI”. Sono ragazze e ragazzi, che hanno realizzato elaborati specifici sul tema della caduta del nazifascismo e della libertà riconquistata, coniugata all’attualità del mondo contemporaneo.

L’esposizione è a palazzo Ancini, in via Farini, inaugura il 30 aprile alle 11 e rimarrà aperta fino al 30 maggio.

LiberARTI è una iniziativa dell’Anpi (Reggio) con il Cherici per far memoria della Resistenza e di chi, 80 anni fa (1945-2025), ha contribuito alla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ristabilendo il diritto fondamentale alla libertà di pensiero e di espressione. Gli studenti del Chierici, perlopiù iscritti all’indirizzo di: Arti Figurative, hanno ideato e creato gli elaborati esposti, interpretando, liberamente con tecniche di varia espressione artistica, i contenuti della nostra Costituzione, che racchiude e fa vivere: il significato, la memoria e l’eredità della Resistenza.

Il contrasto, tra la possibilità di espressione di ieri e di oggi, lo hanno ben interpretato e colto gli studenti del Chierici. Ottanta anni fa l’espressione era a ‘senso unico’, in un regime autoritario, che controllava ogni forma di comunicazione, quindi, gioco forza, volto alla celebrazione del potere: un linguaggio unico. Oggi l’arte e il potervi acceder, mediante gli studi o la comunicazione è libero, aperto alla partecipazione pubblica e si rinnova continuamente nell’innovazione e nella sperimentazione. Attraverso i nuovi media, il linguaggio di tutti, in particolare, dei giovani non ha confini di territorio o nazione e si manifesta in mondo poliedrico, nelle più svariate e libere espressioni sia tecniche, sia di pensiero. L’ arte è espressione libera, come sancisce l’art. 21 della Costituzione. I ragazzi del Chierici hanno associato questo diritto ai valori della memoria, all’etica, al rispetto, alla pace, che sono fondanti della nostra Repubblica.

Hanno partecipato al progetto: Giuseppe Pannini (curatore), Savina Lombardo (responsabile per il Chierici), Alberto Artioli, Vando Fontanesi, Anna Ferrari per l’ANPI, Officina48 (progetto grafico); Il fiore del logo LiberARTI è un’elaborazione di una fotografia di Erica Spadaccini. Hanno coordinato gli studenti i docenti dell’Indirizzo Figurativo: Federica Pasini, Angelo Massaro, Rosa Barrilli, Linda Di Gangi, Luisa Borinato, Matteo Messori e Alessandro Barbieri, Simona Figurella, Luca Crotti, la docente di Lettere Linda Fabbris e la dirigente scolastica, Elena Ferrari. Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.