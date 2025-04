Bologna: vìola il provvedimento del giudice e viene arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 40enne italiano per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’arresto è scaturito dalla richiesta di aiuto da parte di una 48enne italiana, in quanto il suo ex fidanzato si è presentato presso il luogo di lavoro, tentando di accedere all’interno dell’esercizio commerciale, violando così misura cautelare a cui era sottoposto emessa del Tribunale di Bologna. L’azione dell’uomo è stata documentata da alcune foto scattate dalla donna impaurita.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale, hanno raggiunto velocemente la zona dove è avvenuto il fatto, e dopo accurate ricerche, hanno intercettato il 40enne procedendo all’arresto in flagranza differita come previsto dalla normativa del cosiddetto “codice rosso”. Appurato ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto dai Carabinieri presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.