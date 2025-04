Reggio Emilia, col monopattino sotto un autobus: morto uno straniero sui 30 anni

Un uomo sui 30 anni di origine straniera, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7:00 a Reggio Emilia, in via Turri all’angolo con via Emilia Ospizio. L’uomo viaggiava su di un monopattino che, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale intervenuta per i rilievi, è venuto a collisione con un autobus di linea SACA. Per lo straniero non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari, i Vigili del fuoco di Reggio con autogrù da Modena, e la Polizia di Stato.