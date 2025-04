Prosegue anche quest’anno l’offerta estiva dei servizi educativi nell’Unione Terre di Castelli e Montese

Tornano i Centri estivi del progetto Zeroseiplus nei Comuni dell’Unione Terre di

Castelli e nel Comune di Montese, grazie al sostegno del progetto selezionato da

“Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Zeroseiplus conferma anche per questa edizione la proposta rivolta ai bambini e alle

bambine della fascia 0-6 anni, offrendo l’accesso gratuito ai Centri estivi per i nuclei

familiari con ISEE fino a € 15.000. Il progetto è rivolto a bambini/e residenti

stabilmente nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Montese.

Nel mese di luglio, l’offerta includerà tre Centri estivi per la fascia 4-6 anni: a

Spilamberto presso la scuola dell’infanzia Don Bondi, a Solignano presso la scuola

dell’infanzia Alice e a Guiglia presso la scuola dell’infanzia Trottola.

Prossimamente verrà rilasciato anche un bando dedicato ai Centri estivi per le più

piccole e i più piccoli (1-3 anni) presso i comuni delle Terre di Catelli e Montese.

Tutte le attività saranno gestite da educatori qualificati della cooperativa sociale La

Lumaca e dell’ASP Terre di Castelli.

I Centri estivi si svolgeranno in prossimità di ampie aree verdi, offrendo a bambine e

bambini la possibilità di trascorrere tempo all’aria aperta, esplorare la natura e scoprire il

mondo che li circonda, nel pieno rispetto dei loro ritmi di vita. Partecipare a un Centro

estivo Zeroseiplus significa vivere un’esperienza ricca e coinvolgente a contatto con

l’ambiente, che favorisce la salute e il benessere psico-fisico dei più piccoli, contribuendo

allo sviluppo delle loro capacità relazionali e comunicative.

Durante il Centro estivo, i bambini avranno l’opportunità di divertirsi con giochi all’aperto,

attività artistiche ed esperienze creative. Ogni proposta è pensata per stimolare lo

sviluppo delle loro abilità cognitive, motorie e sociali, all’interno di un ambiente sereno,

sicuro e ricco di stimoli.

La richiesta di partecipazione al bando Zeroseiplus è da compilare online sul sito

www.lalumaca.org/zeroseiplus dal 22 aprile 2025 al 31 maggio 2025.

I nuclei familiari interessati sono invitati a procedere quanto prima con l’invio della richiesta perché, in caso venga raggiunto il numero massimo di adesioni, verrà stilata una

graduatoria.

Hanno diritto di precedenza nell’amissione i bambini con disabilità certificata o segnalati

dai servizi sociali.

Per conoscere i dettagli sui Centri estivi e su tutti gli altri servizi del progetto Zeroseiplus

vi invitiamo a visitare la pagina dedicata: www.lalumaca.org/zeroseiplus

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”