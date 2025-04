Il Consiglio della Provincia di Modena approvazione il Rendiconto di gestione 2024

Via libera del Consiglio provinciale al Rendiconto di gestione 2024, che nella seduta di martedì 29 aprile ha approvato definitivamente il documento, dopo una prima adozione da parte del consiglio lo scorso 8 aprile e l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci, con 11 voti favorevoli cinque voti contrari e un astenuto.

Complessivamente per l’Ente provinciale il rendiconto di gestione si attesta sui 160 milioni di euro, con un avanzo positivo di oltre 11 milioni di euro, di cui oltre sette milioni disponibili (i restanti invece sono accantonati e vincolati) confermando che anche per l’anno concluso, la Provincia di Modena non ha problemi di liquidità.

Nel corso dell’illustrazione del documento è stato rilevato che il 2024 è stato caratterizzato da un incremento delle entrate tributarie, con particolare riferimento all’Ipt, ma anche all’RCAuto, tornati al livello del 2019, notizia ritenuta positiva per quanto riguarda la vendita di auto, e i passaggi di proprietà. Altri elementi determinanti per i conti provinciali sono stati la gestione delle risorse Pnrr con riferimento all’edilizia scolastica, la gestione dei trasferimenti per spese di investimento anche per la viabilità (per ponti e manutenzioni straordinarie), la riduzione della spesa per l’energia (nonostante sia ancora su livelli di costo superiori rispetto all’anno 2021), l’utilizzo dell’avanzo per ulteriori investimenti e per le opere complementari al Pnrr e revisione prezzi e per finire l’incremento dei trasferimenti dovuti allo Stato (spending review).

Inoltre, tra gli indicatori di bilancio significativi,è stato ricordato l’indice di tempestività dei pagamenti di 15 giorni, anziché i 30 giorni canonici previsti dalla legge.

Nel 2024 le nuove immatricolazioni in provincia di Modena sono state 19.192 (a fronte di 18.011 del 2023 e di 15.690 dell’anno precedente) con 39.683 passaggi di proprietà (in aumento rispetto agli anni precedenti) con un allineamento complessivo al livello del 2019 e un introito pari a 54,3 milioni di euro, comprensivi del gettito RCAuto.

Per quanto riguarda le uscite, è stato sottolineato che il saldo del contributo da versare allo Stato per l’anno 2024 ammonta ad euro 25,8 milioni di euro cioè il 37 per cento della spesa corrente, mentre i principali impegni di spesa dell’Ente sono stati di 27,6 milioni di euro per viabilità e 17,6 milioni di euro per edilizia scolastica.

Dal punto di vista della consistenza organica del personale, alla fine del 2024 i dipendenti della Provincia di Modena sono 240, 20 in più del 2020, ma ancora lontani dai 536 dipendenti del 2013, anno precedente alla riforma cosiddetta “Del Rio”, confermando la mission dell’Ente di essere “Casa dei Comuni” con servizi a disposizione delle amministrazioni locali, quali Avvocatura Unica, appalti ufficio stampa unificato, ufficio espropri servizio di selezioni uniche, ufficio Europa, Ufficio associato del contenzioso tributario.