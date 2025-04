Festa del Tiepido, il 1 maggio tutti in bici

Giovedì 1 maggio torna la Festa del Tiepido, tradizionale appuntamento di primavera nell’area degli Alpini di Gorzano. Si parte alle ore 15 con lo “Sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Libertà e arrivo presso i treppi della ruzzola e sede degli Alpini a Gorzano, un percorso adatto a tutti che si sviluppa in sede ciclabile per una lunghezza complessiva di circa 8 km. da percorrere in bicicletta.

Alle 16 il via alla Festa del Tiepido, con attività per bambini e famiglie: un laboratorio manuale creativo per trasformare la bici, giochi in bicicletta per bambini e ragazzi e consigli pratici per riparazione e manutenzione bici. Prevista una merenda offerta ai bambini partecipanti, a cura degli Alpini di Maranello. A tutti i partecipanti allo sciame di biciclette, oltre alla merenda, sarà data in omaggio una borraccia. Sarà inoltre effettuata, per i residenti a Maranello, la distribuzione gratuita di prodotto biologico larvicida per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre. Le attività sono realizzate dal Comune di Maranello in collaborazione con Associazione Il Ruzzolone, Associazione Nazionale Alpini, G.E.L., AVAP Maranello. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.