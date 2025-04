Chiusure notturne programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28, alle 6:00 di martedì 29 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 Nuova Bazzanese e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 1 Nuova Bazzanese, 1 bis SP569 di Vignola – Zola Predosa, 2 Borgo Panigale, 3 Ramo Verde, 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (in A14 Bologna-Taranto), verso San Lazzaro.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 1 e 5, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, Asse attrezzato sud ovest, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, via Alberto Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dello svincolo di immissione sulla Tangenziale, da Bologna Borgo Panigale verso San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame, in direzione San Lazzaro; -sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 8 bis viale Europa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 5 Quartiere Lame, 6 Castelmaggiore, 7 Bologna Centro, 7 bis SS64 Ferrarese e 8 Fiera, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale, per chi proviene dalla stazione di Bologna Arcoveggio (in A13 Bologna-Padova), verso San Lazzaro.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 5 e 8 bis, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Paolo Fabbri, via Genunzio Bentini, via William Shakespeare, via Amedeo Lipparini, via Aposazza, via Calamosco, via San Donato, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 bis viale Europa;

per la chiusura dello svincolo di immissione sulla Tangenziale, dalla stazione di Bologna Arcoveggio verso San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 bis viale Europa, in direzione San Lazzaro.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 aprile, in modalità alternata.

Inoltre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che, in base allo stato di avanzamento dei lavori, saranno chiusi, in successione temporale, i seguenti svincoli, in entrata verso San Lazzaro: 8 Fiera; 8 San Donato; 10 Zona Industriale Roveri; 11 San Vitale; 11 bis Castenaso Ravenna; 12 SS65 della Futa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Sabina Santilli, via del Lavoro, via Largo Pederzana, via Pederzana, rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, via Villanova, rotonda di Villanova, via Caselle e rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia.