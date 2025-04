Campogalliano, tre giorni a Strasburgo per il Viaggio della Memoria

È Strasburgo la meta del Viaggio della Memoria 2025, l’itinerario organizzato dall’Amministrazione comunale di Campogalliano nei luoghi della deportazione, che quest’anno si terrà da giovedì 1° a sabato 3 maggio.

Alla tre giorni parteciperanno complessivamente oltre cinquanta persone, tra cui anche la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, che riassume così l’iniziativa: “È con grande orgoglio che proseguiamo la tradizione del Viaggio della Memoria, appuntamento che racchiude in sé un alto valore simbolico, oltreché formativo, per tutti quelli che partecipano, soprattutto per le giovani generazioni. Visitare i luoghi di una storia dolorosa come il campo di Natzweiler-Struthof o l’Alsace-Moselle Memorial, significa prendere consapevolezza di ciò che è stato, mentre il tour al Parlamento Europeo ci aiuta a capire com’è nata l’attuale Unione Europea e a conoscere dove vengono prese decisioni che impattano sul nostro quotidiano. Come Amministrazione comunale vogliamo continuare a investire su questa iniziativa, anche perché la risposta, in termini di adesioni, è ogni anno molto positiva”.

Dopo una prima tappa a Colmar con visita al centro storico, nella mattinata di venerdì 2 è prevista la visita guidata all’Alsace-Moselle Memorial, il museo che ripercorre la storia contesa dei due territori dal 1870 fino alla riconciliazione franco-tedesca e al processo di integrazione europea. Nel pomeriggio, la visita alla città di Strasburgo e all’Edificio Louise Weiss, sede del Parlamento europeo. La tre giorni si concluderà sabato 3 maggio con la visita guidata al campo di concentramento di Natzweiler-Struthof, struttura di detenzione costruita nel 1941 da trecento deportati provenienti da Sachsenhausen, che nel 1944 ospitava oltre 8mila deportati tra francesi, lussemburghesi, olandesi, tedeschi, russi, polacchi e italiani.