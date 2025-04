A Novellara arriva la Fiera di San Cassiano

Sei giorni di festa, quasi una settimana intera di mostre, eventi, mercatini, intrattenimento e cultura. Dal 30 aprile al 5 maggio a Novellara torna la fiera di San Cassiano con tantissimi appuntamenti per tutti.

Si comincia mercoledì 30 aprile in centro storico dove, a partire dalle 15:30, sarà aperto il luna park con le sue divertentissime attrazioni.

Si entra nel vivo a partire da giovedì 1° maggio, con il centro storico di Novellara che per tutto il giorno ospiterà tantissimi eventi da non perdere. Il luna park, naturalmente, ma anche il mercato degli hobbisti e dell’ingegno che verrà ospitato in via Cavour, corso Garibaldi e via Roma. Alla Rocca dei Gonzaga, apertura speciale del museo dei Gonzaga dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, orari in cui sarà possibile visitare anche la mostra Vite Sospese con le opere di Daniele Vezzani esposte al Museo. Presso il Loggiato del museo sarà possibile inoltre visitare: I Giusti. La memoria del bene” – “Un papavero e i colori della libertà”- “I partigiani e le staffette. La memoria della resistenza novellarese” mostre realizzate dagli allievi della scuola secondaria L. Orsi e “Il campo di papaveri” realizzato dagli allievi della scuola dell’Infanzia Il Girasole. Inoltre, sarà possibile visitare “I Giusti della Resistenza” mostra realizzata dagli allievi delle scuole primarie di Novellara e San Giovanni presso il Loggiato del Museo Gonzaga, la biblioteca comunale ed il teatro F. Tagliavini.

Apertura anche della mostra permanente della civiltà contadina, in orario 10-12:30 e 15-18:30. Stessi orari di visita anche per l’acetaia comunale. In piazza Unità d’Italia 14, dalle 10:00, Mostra del ricamo a cura delle ragazze del Circolo Ricreativo novellarese mentre in Piazza Cesare Battisti, dalle 11 alle 19, Animazione a cura de Gli amici dei bambini con diverse mascotte (Minions e Minnie ed Elsa, Tartarughe Ninja, Biancaneve e Barbie Casual; Cheese Paw Patrol, Bing, Buzz & Woody, Optimus Prime). Sarà possibile scattare una foto ricordo sul set fotografico a cura di Alfredo Perone Photographer.

Venerdì 2 aprile è confermato il Mercato contadino che per l’occasione si sposta in Via Roma a fianco dei forni del pane allestiti da CT9.

Calendario ricco di eventi anche sabato 3 maggio, giornata in cui per tutto il giorno il centro storico ospiterà il luna park e il mercato, oltre alla fiera mercato hobbisti e ingegno, espositori macchine americane con American company. Ritorno agli anni ’80 in Piazza Cesare Battisti, tutto il giorno, con C’erano una volta le sale giochi, allestimento con videogiochi anni ’80.

Borgonuovo, dalle 9:30 alle 19:30, ospiterà invece la Mostra collettiva a cura di Associazione Artistica Tricolore in collaborazione con Proloco.

Alla Rocca dei Gonzaga, apertura del Museo Gonzaga in orario 10 – 13 e 15 – 19, con la possibilità di visitare la Mostra permanente della Civiltà Contadina tra le 15 e le 18:30. Dalle 10, presso il loggiato del Museo Gonzaga, Apertura della mostra fotografica Le Valli di Novellara a cura di CAl – Sezione di Reggio Emilia – Sottosezione di Novellara.

All’Ex Macello di via Mascagni 13, alle 10:30 inaugurazione della mostra fotografica “Un decennio di Ventenni” nell’ambito del Circuito Off di Fotografia Europea, a cura del Collettivo Grop, suddivisa in due sedi (ex Macello e Biblioteca).

Alle 16:30, nel Cortile della Rocca, balli a cura di scuola di danza New Fitness Club ASD mentre in biblioteca spazio a Esperienze di meccanismi fotografici, laboratorio a cura della Biblioteca e fotografi del collettivo Grop (info e iscrizioni 0522 655 419).

Domenica 4 maggio per tutto il giorno il centro storico farà cornice al luna park e al mercato degli hobbisti e dell’ingegno, con l’aggiunta del mercatino dell’antiquariato. Mentre, sempre per tutto il giorno, in Piazza Cesare Battisti C’erano una volta le sale giochi. Dalle 10 alla Rocca dei Gonzaga apertura del Museo Gonzaga (10 – 13 e 15 – 19), della Mostra permanente della Civiltà Contadina 10 – 12:30 e 15 – 18:30) e dell’Acetaia Comunale (10 – 12:30 e 15 – 18:30). Continuano le mostre in Piazza Borgonuovo, nel Loggiato della Rocca, in Piazza Unità d’Italia, 14 e presso ex Macello.

Lunedì 5 maggio divertimento per ragazzi in centro storico per tutto il pomeriggio con il luna park e la festa del bambino.