Venerdì 2 maggio al Celebrazioni di Bologna Shamzy ‘Testa di caos’ (rinviato lo scorso 26 aprile)

Lo spettacolo di Shamzy ‘Testa di caos’, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato scorso 26 aprile, è stato rinviato a venerdì 2 maggio alle ore 21.00.

I biglietti acquistati per la data odierna restano validi, mantenendo gli stessi posti, per la nuova data (https://bit.ly/shamzy25web).

E-mail: info@teatrocelebrazioni.it.

Classe 2000, toscano doc, genuino e divertente, il comico del web e tiktoker da milioni di follower Shamzy è diventato popolarissimo sui social grazie alla sua ironia, ai suoi amatissimi personaggi e alle tematiche trattate nei suoi video che toccano la vita di tutti i giorni. Ha poi calcato per la prima volta il palcoscenico teatrale con lo show A casa mia!, in cui ha portato dal vivo le sue esilaranti gag.

Testa di caos è il suo secondo spettacolo, dove – in linea con la sua idea di far ridere ma anche riflettere – affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire, con irriverenza, sincerità e improvvisazione.

Con la regia di Andrea Cecchi e scritto dallo stesso Cecchi assieme a Shamzy, Alessio Fusi e Simone Fisti, lo spettacolo è una produzione Teatro Verdi Montecatini Terme. La produzione esecutiva è a cura della Compagnia delle Formiche.