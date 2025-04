Sassuolo, sicurezza: aumentati i controlli e rafforzato il presidio del territorio

“La sicurezza, il controllo del territorio e la tutela dei cittadini restano una priorità per la nostra Amministrazione. Gli episodi di cronaca delle ultime settimane hanno suscitato forte preoccupazione. Non vogliamo e non possiamo permettere che atti di violenza minaccino la serenità della nostra comunità. Per questo abbiamo chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per attivare una cabina di regia stabile che consenta un’azione ancora più coordinata ed efficace”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini fa il punto sull’attività svolta nei primi quattro mesi dell’anno, con particolare attenzione agli interventi più recenti.

“Servono presenza, prevenzione e dissuasione – prosegue il Sindaco –. Per questo abbiamo intensificato i controlli della Polizia Locale, lavorando fianco a fianco con Polizia di Stato e Carabinieri, e rafforzato la presenza nell’area delle stazioni ferroviarie. Nelle ultime settimane è operativo un servizio di pattugliamento dedicato alla zona delle stazioni di Modena e Reggio Emilia e nelle aree limitrofe”.

Da inizio anno sono stati eseguiti 145 controlli nella zona stazioni; 52 solo a partire dal 14 aprile, in seguito ai recenti fatti.

A supporto degli agenti, operano stabilmente due unità cinofile con il cane Hector, attive nelle aree delle stazioni, nei parchi cittadini e sui treni.

“Accanto all’attività delle Forze dell’Ordine – aggiunge il Sindaco – abbiamo rafforzato anche la rete civica di sicurezza. Sono oggi 61 i Gruppi di Controllo di Vicinato attivi sul territorio comunale, suddivisi in cinque zone, ciascuna seguita da due agenti di Polizia Locale. Abbiamo registrato una crescita importante della partecipazione: i cittadini coinvolti sono saliti a 1.871, rispetto ai 1.566 dello scorso anno”.

È stato inoltre avviato un nuovo nucleo di Polizia di Comunità, composto da due agenti, dedicato esclusivamente al centro storico. Un presidio costante per garantire sicurezza e prossimità nei luoghi più sensibili.

“Di fronte alla preoccupazione, la città di Sassuolo ha dato una risposta forte e concreta. Ringrazio la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e tutti i cittadini che con il loro impegno quotidiano dimostrano che la sicurezza è un bene comune da difendere insieme. La nostra città merita rispetto, e continueremo a lavorare con determinazione per garantire a tutti un ambiente sicuro”.