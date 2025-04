Reggio Emilia, infrange i finestrini delle auto in sosta per rovistare all’interno: arrestato dalla Polizia di Stato

Poco dopo le 4:00 di domenica 27 aprile sulla linea d’emergenza una segnalazione da parte di una residente di via Cassala, che riferiva di aver notato un individuo infrangere il finestrino di alcune autovetture posteggiate negli appositi stalli di quella via. La richiedente forniva all’operatore della Sala Operativa un’accurata descrizione dell’autore dei fatti, che consentiva agli operatori delle Volanti, giunti celermente sul posto, di riuscire a individuare immediatamente l’uomo e a interrompere l’azione delittuosa.

Gli operatori, quindi, ricostruivano i fatti acquisendo i necessari elementi e l’uomo, un 42enne di origini ghanesi, veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di monete e altri oggetti presumibilmente prelevati dall’interno dell’abitacolo delle auto rovistate. Pertanto, al termine dei necessari accertamenti, il 42enne, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo che si celebrerà in data odierna.