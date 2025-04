Il Comune di Montese concede la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

Domenica 27 aprile, a Maserno di Montese, all’interno della chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, alla presenza delle Autorità civili e militari si è svolta la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” all’Arma dei Carabinieri da parte dell’amministrazione del Comune di Montese.

Il 22 aprile 2025, il Consiglio Comunale, in accoglimento favorevole dell’istanza presentata dal Lions Club Montese Appennino Est e della proposta di cui alla deliberazione di Giunta Comunale del 10 febbraio, ha decretato all’unanimità di conferire l’onorificenza della cittadinanza onoraria del Comune di Montese all’Arma dei Carabinieri “in segno di apprezzamento e gratitudine per l’insostituibile attività svolta a servizio della comunità, per l’impegno costante nell’assicurare e salvaguardare l’incolumità della popolazione, per l’opera che svolge costantemente sul territorio al fine di garantire l’ordine pubblico, la legalità e la sicurezza urbana”.

Durante la cerimonia il Sindaco di Montese, dott. Matteo Deluca ha consegnato al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonello Lorenzo Ceccarelli, una targa con la motivazione dell’onorificenza in segno di apprezzamento per l’insostituibile attività svolta al servizio della comunità.

La celebrazione è proseguita con il concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dal maestro Luogotenente C.S. Ennio Robbio.

Unanime è stata la partecipazione dei cittadini di Montese.