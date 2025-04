Casa della Comunità di Zocca, cittadini alla ‘scoperta’ della nuova struttura

Immaginare la futura casa della comunità insieme alla comunità. Nasce da questa premessa l’incontro aperto alla cittadinanza che si terrà domani, martedì 29 aprile, a Zocca. L’appuntamento, a partire dalle ore 18 presso la sala consiliare (via del Mercato 104), metterà al centro la futura Casa della Comunità di Zocca in Via Mauro Tisi – i cui lavori sono in fase di ultimazione -, condividendone obiettivi e servizi, e sarà l’occasione per parlare anche del progetto delle Palestre della Memoria, che anche a Zocca ha avviato le sue attività rivolte alla popolazione più anziana.

Il momento di confronto con i cittadini sulla Casa della Comunità si rifà al percorso regionale del ‘Casa Community Lab’, gruppo di lavoro multidisciplinare integrato tra vari attori coinvolti nel progetto, che in maniera partecipata ha l’obiettivo di supportare l’innovazione nelle politiche pubbliche, atte alla creazione di spazi dialogici tra le equipe che progettano le Case di comunità.

Il gruppo di lavoro vede coinvolti l’amministrazione comunale, l’Azienda USL di Modena, il Dipartimento di Cure primarie, l’area della Promozione della Salute, l’Unione Terre di Castelli con l’Ufficio Piano, il Servizio sociale territoriale e i Servizi per il volontariato.

Sarà il primo passo di un dialogo costante che permetterà agli stessi cittadini di conoscere i percorsi di cura attivati nella struttura, che proprio grazie al progetto ‘Community Lab’ verranno definiti insieme alla comunità, con il contributo fondamentale anche di scuole e mondo del volontariato.

Interverranno il sindaco di Zocca, Federico Ropa, e Federica Casoni, Direttrice del Distretto e dell’Ospedale di Vignola. Con loro anche i rappresentanti delle professioni sanitarie che lavoreranno all’interno della Casa della Comunità.

Oltre alla Casa della Comunità, l’incontro sarà l’occasione per parlare delle Palestre della Memoria, recentemente attivate anche nel comune di Zocca. Interverranno Barbara Manni, Responsabile della Geriatria Territoriale Area Sud dell’Ausl di Modena, e Chiara Galli, Neuropsicologa della Geriatria Territoriale e referente Ausl del progetto ‘Palestre della Memoria’.

L’obiettivo delle ‘Palestre della Memoria’ è creare luoghi dove le persone anziane possono socializzare tra di loro, ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive grazie a semplici esercizi, giochi, attività musicali.