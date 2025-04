Anziano travolto da un’auto a Spilamberto: è grave

Ha riportato gravi ferite l’anziano che, nel pomeriggio di oggi intorno alle 15:00, è stato investito da un’autovettura mentre attraversava la strada lungo via Vignolese a Spilamberto. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Baggiovara, mentre la strada è rimasta chiusa a lungo per permettere i soccorsi. Per i rilievi sul posto la polizia locale Terre dei Castelli.