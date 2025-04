Allo Storchi di Modena arriva la “Via Crux” di Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, arriva al Teatro Storchi di Modena sabato 3 maggio (ore 21.00) con il suo spettacolo di grandissimo successo, già sold out in numerose date della stagione. Si alza il sipario su “VIA CRUX – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire”, il one-man-show più scorretto, irriverente e dissacrante mai visto.

Uno spettacolo orgogliosamente oltre i limiti, nel suo stile liberale, libertario, individualista, anarchico e provocatore, scritto da Giuseppe Cruciani e Sergio Bertolini, con il contributo di Francesco Borgonovo e Gilberto Penza, e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione: lo show strappa il velo del conformismo per mettere in luce le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste e gli accanimenti dell’opinione pubblica contro lo sfortunato protagonista del giorno. Il tutto in pieno stile Cruciani: monologhi veloci e sferzanti, intrisi di irriverente sarcasmo e ironia oltraggiosa, perché per Cruciani il limite tra ciò che si può o non si può dire non esiste.

Con il linguaggio tagliente che lo ha reso celebre – e che lo rende irresistibile spesso anche agli occhi di persone “insospettabili” – Cruciani anche in questo show smantella pezzo per pezzo e senza guanti l’informazione politicamente corretta (e ideologicamente corrotta) che arriva ogni giorno sulle tavole degli italiani.

Biglietti su ticketone.it e nelle biglietterie dei teatri.