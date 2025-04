Ale Della Giusta, debutta al Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo “tutti gli indizi portano qui.”

Segna il debutto teatrale di Alessandro Della Giusta, conosciuto come Ale Della Giusta, lo spettacolo “tutti gli indizi portano qui.”, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 3 maggio alle ore 21.00, il cui tour – che farà tappa in diverse città italiane – dopo la data zero di Botticino (Brescia) partirà proprio dal palcoscenico bolognese.

Celebre per i suoi reportage d’inchiesta, Ale Della Giusta ha conquistato il pubblico raccontando storie di ghetti, sfide estreme e mondi poco esplorati: dai quartieri difficili di Caracas e Palermo, fino alle esperienze adrenaliniche nei rave o nei cieli con il paracadute. Ogni suo racconto è un viaggio che riflette la complessità della realtà contemporanea.

Con oltre un milione di iscritti al suo canale YouTube e una carriera costruita su inchieste senza filtri, il Top Creator Italiano del 2024 si mette alla prova con una nuova sfida, portando a teatro una storia inedita: un’inchiesta coinvolgente e sorprendente, che gli permetterà di entrare in contatto diretto con il pubblico, rompendo la barriera che, su YouTube, lo separa solitamente dai suoi follower.

«Ho colto questa bellissima opportunità – commenta Della Giusta – volendo mettere alla prova me stesso, ma anche per avvicinarmi alla mia community, cosa a cui tengo davvero molto: sono sicuro che questa esperienza mi arricchirà tanto e sarà davvero emozionante raccontare una storia inedita. Non vedo l’ora di incontrare il mio pubblico dal vivo».

“tutti gli indizi portano qui.” racconta la storia inedita, mai pubblicata sui suoi canali, del caso della Base di Aviano, inchiesta che ha quasi causato a Della Giusta 13 anni di prigione per aver diffuso immagini che avrebbero messo a repentaglio la sicurezza della base militare. Il creator rivelerà per la prima volta i retroscena di una storia ancora inesplorata, raccontando come ha vissuto questa esperienza da molteplici punti di vista. Sarà un’opportunità per scoprire che cosa è davvero accaduto e per capire fin dove si è spinto. La performance prevede inoltre il coinvolgimento del pubblico, che Della Giusta stimolerà attraverso domande e interazioni.

In aggiunta, gli spettatori potranno ripercorrere i momenti più intensi delle sue avventure e conoscere da vicino l’energia e la passione che animano il suo lavoro.

“tutti gli indizi portano qui.”, scritto da Ale Della Giusta, Tommaso Amadio e Matteo Monforte, è una produzione Stefano Francioni Produzioni, ADG e Best Eventi. Tommaso Amadio cura anche la regia dello spettacolo, mentre Marco Palmieri è il light designer.

Ultimissimi biglietti acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/aledellagiusta25web).