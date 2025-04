Aggiornamento in merito alla chiusura del tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in A13

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 28, alle 6:00 di martedì 29 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Castel Bentivoglio est”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

Si ricorda che l’area di servizio “Castel Bentivoglio est” sarà chiusa con un’ora di anticipo.