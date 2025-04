A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l’immissione sul raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14.