Nuovi bandi GAL per le imprese, l’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato e GAL in programma martedì 29 aprile

I nuovi bandi e le opportunità per le imprese del territorio. Sarà questo il focus al centro di un’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato e GAL in programma martedì 29 aprile a partire dalle ore 14.30 presso il Centro culturale Bortolotti in Via Torre 1 a Fanano. L’incontro aiuterà ad approfondire e conoscere quelli che sono i contributi a fondo perduto destinati alla riqualificazione e alla diversificazione delle attività ricettive e per la filiera forestale.

Relatori dell’iniziativa saranno la dott.ssa Elvira Mirabella, direttore GAL, il dott. Brian Chiossi, Ufficio credito e finanza agevolata di Lapam Confartigianato e la dott.ssa Margherita Tomei, referente bandi GAL per Lapam Confartigianato.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fanano.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.