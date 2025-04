Domani il via alla vendita dei biglietti per i settori locali in vista della partita Reggiana-Spezia

La prevendita per i settori locali in vista del match ACReggiana – Spezia Calcio sarà attiva dalle ore 15:00 di domani, lunedì 28 aprile. La gara in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è valida come trentasettesimo turno della stagione regolare di Serie BKT.

I titoli d’accesso sono acquistabili presso i punti vendita Vivaticket, online sul sito https://www.vivaticket.com/it e presso il Reggiana Official Store negli orari di apertura:



LUNEDÌ – chiuso

MARTEDÌ – dalle ore 15:00 alle ore 19:00

MERCOLEDÌ – dalle ore 15:00 alle ore 19:00

GIOVEDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENERDÌ – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

SABATO – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

DOMENICA – chiuso

Le categorie che potranno usufruire della riduzione sono: DONNA, OVER 65 e UNDER 18.

I ridotti per le categorie AVIS e Studenti Universitari sono acquistabili esclusivamente presso il Reggiana Official Store esibendo documentazione/tessera.

I bambini sotto i 6 anni entrano con titolo d’accesso gratuito.

PREVENDITA SETTORI LOCALI

La prevendita per il settore di Tribuna Est, Tribuna Ovest e Tribuna Sud è riservata ai residenti nella Provincia di Reggio Emilia o possessori della fidelity Regia Card. In tali settori, non potranno acquistare titoli d’accesso i residenti nella Provincia della Spezia anche se in possesso della fidelity Regia Card.