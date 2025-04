Scomparso l’imprenditore Renzo Tanari

“Ha saputo trasformare la sua passione in un’impresa in grado di offrire lavoro e benessere non solo alla nostra città, ma a tutta la provincia. Ci lascia un imprenditore che ha saputo farsi apprezzare da tante generazioni di sassolesi, un uomo che in tanti rimpiangeremo”

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ricorda Renzo Tanari, tra i soci fondatori di Autorama.

“Ai figli – conclude il Sindaco – ed all’intera famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome mio, della Giunta e dell’intera città di Sassuolo”.