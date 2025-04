Chiuso dai carabinieri su disposizione del questore un esercizio pubblico di Bazzano

I Carabinieri della Stazione di Bazzano hanno notificato al titolare di un esercizio pubblico un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni per quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’Art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per tutelare l’ordine pubblico e fermare una situazione pericolosa che si era creata nel locale, come riferito dai militari che hanno informato il Questore.

Nel tempo, infatti, i Carabinieri della Stazione di Bazzano e del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale, sono intervenuti più volte nel locale per riportare la calma tra gli avventori, spesso nulla facenti e con precedenti di polizia, alle prese con liti e urla, tali da creare disagio e paura tra i cittadini residenti in zona. Una situazione già nota alla cronaca locale, trattandosi di un esercizio pubblico che in passato era già stato sottoposto ad un’altra chiusura di 15 giorni, per fatti analoghi.