Presentato il 42° Rally Città di Modena: domenica, la chiamata delle 114 vetture dalla pedana di Maranello

È stato presentato, nella serata di ieri, il 42° Rally Città di Modena. L’appuntamento, in programma domenica sulle strade della provincia emiliana, è pronto a coinvolgere il territorio con 114 vetture tra moderne e storiche, chiamate al riscontro con il cronometro su cinque prove speciali.

L’evento è stato approfondito, nella sua programmazione, all’interno del Castello di Formigine, alla presenza del presidente di Automobile Club Modena Vincenzo Credi e delle autorità. A presenziare alla conferenza stampa sono stati gli organizzatori dell’evento Peppe e Claudio Zagami (Rally Team New Turbomark), il direttore di gara Graziano Basile, Corrado Bizzini (assessore al turismo ed agli eventi Comune di Formigine), Mauro Fantini (sindaco del Comune di Prignano sulla Secchia), Juri Fontana (assessore allo sport ed al turismo del Comune di Maranello), Roberto Giovini (vice sindaco Comune di Castelvetro di Modena) e Christian Tondi (vice sindaco del Comune di Marano sul Panaro).

La gara, valida come appuntamento di apertura della Coppa Rally di Zona 6, del TRZ – Trofeo Rally di Zona e del TRZ – Trofeo Rally di Zona Auto Classiche, coinvolgerà Maranello ed il suo celebre Museo Ferrari ambientando le cerimonie di partenza ed arrivo dell’appuntamento, promosso con il patrocinio dell’Automobile Club di Modena.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si correrà alla domenica con cinque prove speciali.

Il Rally Città di Modena si aprirà con le fasi di verifica sportive e tecniche, a Maranello, previste dalle ore 9:30 alle ore 13:30 di sabato 26 aprile. Lo shakedown, previsto sui 2,14 km della “Barighelli”, è in programma dalle ore 17:30 alle ore 20:30, seguito dal briefing pre-gara, previsto per le ore 14:30.

Le ore 09:01 di domenica 27 aprile vedranno sventolare – dal Museo Ferrari di Maranello – la bandiera tricolore sulle vetture, dalla pedana di partenza della manifestazione.

La gara si svilupperà nell’intera giornata con la disputa delle prove speciali Ospitaletto – per due volte – e Valle, interpretata su tre passaggi, per un totale di cinque confronti cronometrati. Castelvetro di Modena ambienterà, in due occasioni, un controllo a timbro mentre Serramazzoni e Ubersetto ospiteranno, rispettivamente, riordinamento e parco assistenza. L’arrivo è in programma alle ore 18:39, sempre a Maranello, dopo che i protagonisti avranno percorso 48,17 chilometri competitivi.

Informazioni e documenti di gara disponibili sul sito ufficiale: http://www.rallydimodena.it