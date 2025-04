Tram, lunedì 28 aprile via Ugo Bassi riapre al traffico

Sono sostanzialmente conclusi i lavori della Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi, che dal 14 aprile è percorribile solo per pedoni e biciclette per consentire la completa maturazione dei materiali impiegati e quindi la carrabilità del tratto di strada.

Da lunedì 28 aprile la strada riaprirà anche per il traffico privato autorizzato e per il trasporto pubblico.

Gli autobus ritorneranno a percorrere via Ugo Bassi in concomitanza con la chiusura di via San Felice e la contemporanea chiusura di un tratto di via Indipendenza (compreso fra l’asse Del Monte/Manzoni e l’asse Marsala/Volturno). Nel tratto di Indipendenza compreso tra Volturno/Marsala e Irnerio/Mille rimarrà disponibile una corsia in direzione periferia.

Si chiude così una cantierizzazione complessa – la prima in centro storico – che ha interessato progressivamente dal giugno 2024 tutta la via, progettata e condotta per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali.

Le modifiche al trasporto pubblico

Da lunedì 28 aprile transiteranno su via Ugo Bassi verso via Rizzoli e Strada Maggiore (o Castiglione) le linee bus:

11-15–19–25–27–30-62–A , provenendo da nord e percorrendo via Marconi;

, provenendo da nord e percorrendo via Marconi; la 14 provenendo da via Sant’Isaia e piazza Malpighi;

provenendo da via Sant’Isaia e piazza Malpighi; la 13 che, quindi, riprende il suo regolare percorso dei giorni feriali provenendo da via Barberia e piazza Malpighi.

La linea 20, in direzione Casalecchio, essendo chiusa via Indipendenza, transiterà per via dei Mille, via Marconi, piazza Malpighi, via Sant’Isaia e viale Pepoli (come nei Tdays).

Per effetto della chiusura del tratto di via Indipendenza, la linea C e la T2 da via dei Mille proseguiranno per via Irnerio, quindi via Alessandrini, per riprendere il percorso per via Oberdan.