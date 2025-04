Rendiconto 2024 della Città metropolitana: avanzo libero di 13,67 milioni di euro

L’anno 2024 ha registrato una grande stabilità delle entrate tributarie, dopo anni di andamenti in forte flessione. Questo nonostante il 2024 sia ancora stato condizionato dall’instabilità delle principali variabili macroeconomiche e dal perdurare dello stato di emergenza dovuto agli eventi alluvionali, per cui si è reso necessario anticipare consistenti risorse a carico del Bilancio dell’Ente, pari a 12,2 milioni di euro, al fine di fronteggiare gli interventi urgenti.

Il rendiconto 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione di 145,6 milioni di euro di cui 50,44 milioni saranno accantonati (30,2 al Fondo svalutazione crediti, 1,7 per contenzioso, 9,26 per emergenze e 5,6 per passività potenziali) al fine di garantire una buona copertura dei rischi. La parte vincolata ammonta a 80,37 milioni di euro e quella destinata a investimenti a 1 milione. L’avanzo disponibile ammonta a 13,67 milioni di euro.

Le giacenze di cassa ammontano a 185,41 milioni di euro e garantiscono un’ottima liquidità all’Ente.

I pagamenti dell’Ente sono avvenuti nei termini, con un tempo medio ponderato pari a 17 giorni e con l’indicatore di tempestività dei pagamenti pari a -12,5 (il valore negativo indica che in media l’Ente paga le fatture in anticipo rispetto alla data di scadenza).

Risulta migliorato anche il volume degli investimenti effettivamente realizzati in termini annui (misurato sul totale dei pagamenti in conto capitale). L’importo 2024 ammonta a 92,7 milioni contro la media 2021/2023 di 32,2 milioni di euro, con prevalente finanziamento da parte di Stato e Regione.

“L’adozione del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2024, insieme alla relazione sul Valore Pubblico e sulla salute delle risorse dell’Ente, rappresenta un momento importante per valutare i risultati conseguiti e i programmi realizzati sulle linee di mandato della Città metropolitana, che sono considerevolmente aumentati rispetto al passato. – commenta Giulia Sarti, delegata al Bilancio della Città metropolitana – Ringrazio gli Uffici che hanno lavorato al Rendiconto e alla gestione di tutte le attività della Città metropolitana”.

Nell’anno 2024 le risorse (in conto capitale e corrente) destinate alle 5 linee di mandato sono aumentate dell’84,1% rispetto al 2022, in gran parte per effetto dell’incremento delle risorse in conto capitale (che sono più che raddoppiate, principalmente per i fondi PNRR e del Commissario Straordinario alla ricostruzione).

Nel periodo 2022-2024 la media delle risorse in conto capitale destinate alle linee di mandato è pari a 173 milioni di euro, mentre la media delle risorse in parte corrente è pari 56 milioni.

Nel periodo 2022-2024 le risorse (in conto capitale e corrente) stanziate per Missioni di Bilancio vedono ai primi tre posti: i Trasporti e il diritto alla mobilità (strade) 253,3 milioni di euro, l’Istruzione e il diritto allo studio (edilizia scolastica) 216,6 milioni di euro, l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (rigenerazione urbana) 138,2 milioni di euro.

Si segnalano per l’edilizia scolastica:

32,2 milioni di euro per nuove Scuole: Polo Dinamico, Nuova palazzina Rambaldi – Valeriani, Aldrovandi Rubbiani e ampliamenti: IIS Archimede, Liceo Leonardo Da Vinci, ITC Salvemini, ITIS Majorana.

7,4 milioni di euro per miglioramento sismico scuole: IPAA Serpieri, ITC Caduti della Direttissima, IIS Belluzzi.

12,3 milioni di euro per nuove costruzioni e ampliamenti di Palestre: Rambaldi Valeriani, Liceo Leonardo Da Vinci, Polo Dinamico, Aldrovandi Rubbiani, ITC Salvemini.

Gli importi effettivamente spesi per la viabilità fra il 2023 e il 2024 ammontano a un totale di 113 milioni di euro, contro un valore di euro 11 milioni del 2022, grazie anche agli strumenti contrattuali posti in essere. Il 2024 è ancora fortemente segnato dalla risposta all’alluvione per spese urgenti e per la ricostruzione. Prosegue l’impegno su mobilità sostenibile e ciclabile. La manutenzione ordinaria rimane costante, mentre quella straordinaria cresce rispetto al 2023. Il Nodo di Rastignano rappresenta l’opera più significativa.

L’azione amministrativa nell’anno 2024, registra un miglioramento rispetto al 2023, passando da una percentuale di obiettivi in linea con la programmazione pari al 90% per l’anno 2023, a una percentuale pari al 92% per l’anno 2024 e superiore alla media degli ultimi tre anni (86%).

Alcuni dati principali sul personale: 431 dipendenti in servizio nel 2024, 55% donne, media età 53 anni. Formazione: 5.235 ore di formazione erogate, con focus su transizione digitale, sicurezza, anticorruzione. Lavoro agile: 73,8% unità di personale in lavoro agile, circa 50 giorni di media in lavoro agile nell’anno.