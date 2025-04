Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 25 aprile 2025

Nelle prime ore del giorno transito di nuvolosità sul settore centro-orientale, con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale; quasi sereno sul settore occidentale. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti in discesa da nord, localmente associati a brevi rovesci o temporali. In serata e nelle ore notturne sono attesi ampi rasserenamenti, più marcati sul settore centro-occidentale.

Temperature minime pressoché stazionarie sul settore centro-orientale, con valori attorno a 12/13 gradi, e in lieve calo sul quello occidentale, con valori attorno a 9/10 gradi. Massime in lieve locale aumento sul settore centro-occidentale, prossime a 21/22 gradi, mentre sulla fascia costiera saranno in leggera flessione, con valori tra 17 e 20 gradi.

Venti deboli in prevalenza settentrionali, moderati da nord-est lungo la costa. Possibili temporanei rinforzi nel pomeriggio in associazione ad eventuali fenomeni temporaleschi sulle zone di pianura settentrionali. Mare mosso.