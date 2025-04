Ospiti in questi giorni a Toano ragazze e ragazzi del Children’s International Summer Villages

Toano sta ospitando presso la magnifica sede della Corte del Castello lo Youth meeting dell’associazione Cisv (Children’s International Summer Villages) di Reggio Emilia. L’organizzazione internazionale, affiliata Unesco, che vede impegnati 62 Paesi del mondo, realizza campi tematici con ragazzi dai 10 ai 18 anni. In Italia l’associazione conta 2.300 iscritti suddivisi in 14 sezioni, di cui 5 in Emilia – Romagna.

Le attività prevedono un modo naturale di imparare l’inglese e di instaurare amicizie interculturali con persone provenienti da altri paesi europei o del mondo. Tramite questi contatti è possibile sia apprendere gradualmente anche altre lingue oltre all’ inglese perché giorno per giorno si impara a dire “grazie”, “ciao”, “come stai?”, ma anche confrontarsi su argomenti di rilevanza interculturale e di cittadinanza attiva.

A Toano 32 ragazze e ragazzi tra i 12 e 13 anni suddivisi in 8 delegazioni da diversi paesi europei (Polonia, Spagna, Svezia, Portogallo, due dall’Italia, Francia e Germania) hanno trattato il tema dell’educazione alla pace, tema cardine del Cisv, ma il fulcro della settimana, proprio a ridosso dell’80° anniversario della Liberazione in Italia, è stato la Libertà e il titolo della settimana comunitaria “Free your imagination”.

Per questo motivo è stata organizzata anche una visita guidata di una giornata al parco Santa Giulia di Monchio e al Museo della Resistenza di Montefiorino.

Grazie all’abile chef Dorina, che accompagna i ragazzi e lo staff da undici anni, il programma ha dato la possibilità di realizzare una lezione di pasta fresca, che non è per l’Italia solo ed esclusivamente cibo, bensí un elemento che rappresenta cultura, fratellanza e convivialità.

È stata fatta una precisa scelta di fornire cibo per l’80% vegetale o vegetariano, seguendo i criteri dell’Harvard Medical school, e per il 20% formato da carne o salumi, per trattare anche indirettamente il tema della eco-sostenibilità.

Unica regola: prendere un po’ di tutto senza lasciare nulla nel piatto per imparare anche a livello culinario ad apprezzare le differenze culturali e migliorare l’educazione alimentare.

Il sindaco di Toano Leonardo Perugi e l’assessore alla Cultura Giada Pè hanno fatto visita al gruppo nella giornata di mercoledì 23 aprile per dare un segno tangibile di accoglienza e creare relazioni proficue anche per il futuro.