“Ora e sempre 25 aprile”: in diretta da Casa Cervi venerdì sera su Rai3

Un luogo simbolo dell’antifascismo e della democrazia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo quello scelto da Marco Damilano per una grande festa della Resistenza. “Ora e sempre 25 aprile” è una serata speciale in onda in diretta da Casa Cervi (Gattatico, Reggio Emilia) venerdì 25 aprile alle 21.20 su Rai3.

Un racconto corale tra memoria, cultura e musica per commemorare una data fondativa della nostra Repubblica, ravvivare la memoria collettiva e rinnovare l’impegno verso i valori della Costituzione e celebrare un periodo significativo del nostro Paese e il sacrificio di chi ha combattuto per la riconquista della libertà.

“Il 25 aprile – racconta Marco Damilano – è una serata speciale in onda fuori da uno studio televisivo, lontano da Roma. Casa Cervi, in Emilia, in cui persero la vita i sette fratelli Cervi fucilati il 28 dicembre 1943 dalle milizie fasciste, è uno dei luoghi di cui ha parlato Piero Calamandrei, un luogo dove caddero i partigiani. Lì è stata scritta la nostra Costituzione, la nostra democrazia”.

Un viaggio nei luoghi più significativi della Liberazione italiana ed europea con reportage, letture e racconti e con i tanti ospiti che accompagneranno Marco Damilano in questa serata: le testimonianze storiche della Resistenza con il racconto di Teresa Vergalli, staffetta partigiana; Mirella Alloisio tra le protagoniste della lotta che ha portato alla resa dei tedeschi a Genova; Flora Monti e la sua incredibile storia di partigiana bambina, la più giovane staffetta della Resistenza italiana. E ancora le voci e i volti del mondo della cultura, del giornalismo e della società civile: Ascanio Celestini, Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Pif, Nicola Piovani, Nello Scavo, Edoardo Purgatori, Lella Costa, Emma Ruzzon, Benedetta Tobagi e molti altri.

“Ora e sempre 25 aprile” è un programma di Marco Damilano con David Becchetti, Giuseppe Ciulla, Manuela Ferri, Antonio Sofi, Eleonora Tundo.