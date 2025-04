Modena, sulla facciata del Palazzo comunale uno striscione per la liberazione di Ekrem İmamoğlu

“Ekrem İmamoğlu libero! Dalla parte dei sindaci che difendono la Democrazia”. E’ questa la scritta che dalle ore 11 di giovedì 24 aprile campeggia sulla facciata del Comune di Modena. L’Amministrazione comunale ha, infatti, aderito all’appello di Eurocities per chiedere la liberazione del Sindaco di Istanbul, arrestato con accuse pretestuose il 19 marzo scorso.

L’appello, condannando con la massima fermezza l’arresto arbitrario di Imamoğlu, esprime profonda preoccupazione “per questa situazione e per i ripetuti attacchi ai diritti fondamentali e alle libertà municipali in Turchia” e chiede alle autorità turche di: rilasciare immediatamente il sindaco di Istanbul e i politici dell’opposizione arrestati per motivi politici; porre fine alle azioni penali, alle pressioni politiche e agli attacchi alle libertà locali; garantire il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti umani in Turchia.