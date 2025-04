Martedì 29 aprile a San Girolamo si riunisce la “Giunta nelle frazioni”

Dopo San Rocco, San Giacomo, San Martino, Tagliata e Pieve, la Giunta nelle frazioni arriva a San Girolamo, concludendo così il giro di tutte le frazioni guastallesi. Si terrà martedì 29 aprile presso il Circolo in via Mulino. L’iniziativa è stata pensata per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria attraverso confronti frequenti e programmati con l’Amministrazione comunale. Ogni mese la Giunta si è riunita in una diversa frazione di Guastalla e dalle ore 17.30 riceve i singoli cittadini o gruppi che lo desiderano per segnalare problematiche, proporre soluzioni, interloquire e confrontarsi con gli amministratori.

Anche per l’incontro di martedì prossimo è necessario prenotarsi secondo le seguenti modalità:

tramite questo link: https://www.comune.guastalla.re.it/giuntanellefrazioni/

scrivendo su WhatsApp del Comune 0522 839711

telefonando al numero 0522 839711.

Dopo la Giunta e l’incontro con i cittadini, alle ore 18.30 circa ci sarà la possibilità di visitare, insieme al vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni, il cantiere di “SAN GIROLAMO HUB – UN LUOGO PER TUTTI”, ovvero il recupero dell’ex Circolo nel centro della frazione, risultato beneficiario del contributo per il Bando Rigenerazione dell’Emilia-Romagna.

Appuntamento, quindi, a San Girolamo martedì 29/04/25 presso il Circolo in via Mulino.

L’Amministrazione comunale fa sapere che verranno programmate delle assemblee pubbliche nelle frazioni, utili per spiegare le scelte di programmazione in corso.