Fabio Grosso: “Abbiamo centrato gli obiettivi, ora nuove sfide per il finale di stagione”

In occasione della conferenza stampa pre-partita, l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha fatto il punto sulla situazione della squadra dopo il rinvio dell’ultimo match e in vista del prossimo impegno contro il Cesena. Il tecnico ha elogiato il percorso compiuto dai suoi, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche dopo aver raggiunto in anticipo gli obiettivi stagionali.

“I passi difficili li abbiamo superati e abbiamo centrato quello che ci eravamo prefissati. Ora dobbiamo trovare nuovi stimoli per chiudere la stagione nel miglior modo possibile,” ha dichiarato Grosso.

Il mister ha messo in evidenza la qualità delle prossime avversarie, a partire dal Cesena, formazione neopromossa e attualmente in lotta per un posto nei playoff. “Andremo ad affrontare squadre motivate, sarà importante mantenere la serietà che ci ha contraddistinti finora,” ha affermato.

Con il traguardo stagionale già tagliato, Grosso ha lasciato intendere che potrebbe esserci spazio per valutazioni sull’organico in vista del prossimo anno. Tuttavia, ha chiarito che ogni scelta verrà presa con l’intento di restare competitivi:

“Tutti i ragazzi della rosa hanno dato il loro contributo. Alcuni hanno avuto meno spazio, ma si sono sempre allenati con professionalità. Ogni partita sarà un’opportunità per dimostrare il proprio valore”.

A tal proposito, ha confermato una certezza tra i titolari: il portiere Giacomo Satalino sarà tra i pali nella prossima sfida.

Grosso ha aggiornato anche sulle condizioni fisiche dei suoi: Thorstvedt, Bonifazi e Boloca restano indisponibili, mentre Filippo Missori salterà la prossima gara a causa di un fastidio muscolare.

Nel finale, l’allenatore si è soffermato sull’evoluzione del gruppo rispetto all’inizio del campionato: “È stato un percorso lungo e tortuoso, ma siamo cresciuti molto. Dopo un avvio complicato, abbiamo creato uno spirito di squadra che ci ha permesso di superare gli ostacoli. Oggi siamo una squadra diversa, più matura”.

Con il Sassuolo ormai fuori dai giochi per promozioni o salvezze, l’obiettivo resta quello di chiudere la stagione con prestazioni solide e continuità. E il match contro il Cesena sarà un banco di prova significativo per misurare le ambizioni e la tenuta mentale della squadra.