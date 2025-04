Reggio Emilia: Educazione stradale – “Biciclettiamo.. aspettando il Giro-E”

La mattina di domenica 27 aprile piazza della Vittoria si trasformerà in una festosa pista per biciclette dove tra percorsi dedicati e giochi di abilità i bimbi tra i 5 e 12 anni potranno imparare divertendosi le regole della circolazione a due ruote.

L’iniziativa, organizzata per promuovere il Giro-E che farà tappa a Reggio Emilia il 22 maggio, inizierà a partire dalle ore 10 con ritrovo per iscrizioni dalle 9.30. I bimbi potranno percorrere una gimkana non competitiva con prove di abilità tra birilli, cornetti e piccoli ostacoli, oltre alla bici sarà possibile provare i famosi “grilli” mentre la Polizia locale di Reggio Emilia sarà presente con uno stand dedicato all’educazione stradale. Per partecipare basta arrivare con la propria bicicletta e il casco, i bimbi e le bimbe che non hanno a disposizione una due ruote potranno trovare l’attrezzatura sul posto. L’evento è organizzato dalla Federazione Ciclismo Provinciale e le società ciclistiche reggiane e promosso da Comune di Reggio Emilia nell’ambito delle iniziative legate alla tappa del Giro-E che partirà dalla nostra città il 22 maggio 2025.