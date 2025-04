Coverings 2025: Ceramics of Italy porta innovazione, design e ospitalità a Orlando

Ceramics of Italy propone anche quest’anno l’eccellenza della ceramica italiana a Coverings 2025, la più importante fiera internazionale di superfici ceramiche e pietre naturali del Nord America, che torna per la sua 35ª edizione all’Orange County Convention Center di Orlando, in Florida, dal 29 aprile al 2 maggio 2025. Coverings continua ad essere il luogo di incontro per i professionisti del design, gli architetti e i protagonisti del settore alla ricerca delle ultime novità in fatto di materiali per superfici. Organizzato da Confindustria Ceramica e situato nella South Hall del Centro Congressi, con l’esposizione di 80 tra i più importanti marchi ceramici italiani, il Padiglione Italia è un vibrante centro di creatività, con collezioni di piastrelle all’avanguardia che incarnano la sostenibilità e l’innovazione tecnologica italiana.

Il cuore del Padiglione è lo stand Ceramics of Italy, “Giardino all’Italiana” (stand #1225), progettato dal famoso studio di architettura newyorkese HDR. Caratterizzato da elementi di design modulare e riutilizzabile, lo stand mette in mostra la versatilità della ceramica italiana – con i contributi di Appiani, Ceramica Vogue, Cotto d’Este, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage, Naxos e Fila Surface Care Solutions – applicata ai pavimenti, agli arredi personalizzati e alle strutture tridimensionali dello stand. Questo spazio funge da fulcro per fare network e godere di un’autentica esperienza di ospitalità italiana a cura di Spuntino, società di catering con sede a Miami, in Florida. All’interno del Giardino all’Italiana è visibile anche la nuova campagna di Ceramics of Italy “I Choose Responsibility” con l’obiettivo di incoraggiare i designer, i progettisti e i consumatori a fare scelte consapevoli utilizzando la ceramica italiana. Sono inoltre disponibili informazioni sul programma di Ceramics of Italy “Destinazione: Cersaie”, un’iniziativa che ogni anno offre ad architetti, professionisti del design, operatori immobiliari, costruttori e appaltatori nordamericani la possibilità di partecipare ad una delegazione in visita a Cersaie – il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno – in programma dal 22 al 26 settembre 2025 a Bologna.

A Coverings 2025 sono esposte le ultime tendenze del design e le innovazioni all’avanguardia della ceramica italiana. Ci si aspetta una forte presenza di tonalità ispirate all’acqua e toni autunnali come il colore Pantone dell’anno “Mocha Mousse”, insieme a design tattili, motivi geometrici di grande effetto, superfici rigate, scanalate e a strisce, oltre a nuove entusiasmanti rivisitazioni dello stile terrazzo. Gli elementi di arredo – che vanno dai lavabi, sanitari, ai tavoli e agli armadi – continuano a fare tendenza in tutto il Padiglione Italia, insieme ai piani cottura a induzione integrati che si adattano ai top delle cucine, i top per bagni moderni e le tecniche di venatura passante che continuano ad essere al centro della scena. Le aziende presentano collezioni per outdoor e indoor che creano continuità tra gli spazi, oltre a nuove pavimentazioni in gres porcellanato resistenti alle intemperie, rivestimenti per piscine e sistemi di posa sopraelevata che valorizzano il design degli spazi esterni. Poiché la sostenibilità è al centro dell’attenzione dei produttori italiani, sono in primo piano anche le collezioni con certificazioni EPD, LEED, Greenguard, e B Corp.

Coverings 2025 offre anche l’opportunità di ascoltare alcuni dei principali protagonisti del settore. Danielle McWilliams, vicepresidente esecutivo di Novità Communications e in rappresentanza per Ceramics of Italy, partecipa insieme a un gruppo di esperti per la sessione “Tendenze globali delle piastrelle” in programma martedì 29 aprile alle 11:00, dove si esplorano le tendenze più recenti attraverso la lente dei quattro principi di Coverings: sostenibilità, lusso senza tempo, salute e benessere, vita all’aperto.

Mercoledì 30 aprile alle ore 15:00, Emilio Mussini e Armando Cafiero, rispettivamente presidente della Commissione Attività Promozionali e Fiere e direttore generale di Confindustria Ceramica, affiancati da Carlo Angelo Bocchi, di ITA-Italian Trade Agency di Miami, sono i protagonisti della Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy. A seguire, la presentazione della nuova campagna “Ceramics of Italy” per la responsabilità, tenuta da Mauro Rullo, dell’associazione.

La seconda parte dell’evento è dedicata alla proclamazione dei vincitori del prestigioso concorso di architettura Ceramics of Italy Tile Competition 2025, giunta alla 2ª edizione. Durante l’incontro, verranno presentati i programmati vincitori dai quali emerge in modo chiaro le interessanti applicazioni del design italiano in ceramica e gres porcellanato in ambito residenziale, non residenziale e in nuove applicazioni. I vincitori sono annunciati da Chris Abbate, fondatrice e CEO di Novità Communications.

Uno dei momenti salienti di Coverings è il Confindustria Ceramica North American Distributor Award 2025, che premia un distributore che ha dimostrato una consolidata conoscenza e dedizione ai prodotti ceramici italiani. Il premio al vincitore viene consegnato mercoledì 30 aprile durante la Serata Italiana.