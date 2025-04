Al via due nuovi bandi di concorso per specialisti in informatica, telematica e per tecnici della cybersecurity

Diciannove posti per il profilo “Specialista in Informatica e Telematica” nell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione e otto per il profilo “Tecnico della cybersecurity” nell’Area Istruttori. Li mette a concorso la Regione Emilia-Romagna che, approvato il Bilancio, ha riaperto la stagione concorsuale con due nuove procedure selettive pubbliche.

“Con l’avvio di questi nuovi concorsi, la Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno nel rafforzare le competenze digitali all’interno della pubblica amministrazione– dice Davide Baruffi, assessore al Personale-. Investire in professionalità specializzate in informatica, telematica e cybersecurity è fondamentale per garantire servizi pubblici sempre più efficienti e sicuri. Questi bandi rappresentano un’opportunità concreta per attrarre talenti e innovare la macchina amministrativa. Un impegno, in linea con le sfide della transizione digitale e della sicurezza informatica che, contestualmente, stiamo sostenendo in ogni ambito della società e dell’economia, investendo sulle competenze diffuse, la formazione specialistica e la trasformazione delle imprese e delle professioni”.

La collocazione dei diciannove Specialisti in Informatica e Telematica prevede 14 posti presso la Regione, uno alla Città Metropolitana di Bologna e quattro all’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae). Degli otto Tecnici della cybersecurity previsti dal bando, invece, 5 sono indirizzati alla Regione Emilia-Romagna, due al Comune di Bologna e uno ad Arpae.

Per il primo concorso sono richieste come titolo di studio obbligatorio lauree brevi in: Ingegneria dell’informazione; Ingegneria industriale; Scienze della comunicazione; Scienze e tecnologie fisiche; Scienze e tecnologie informatiche; Scienze matematiche; Statistica. O lauree specialistiche in Fisica; Informatica; Ingegneria dell’automazione; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria elettronica; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Matematica; Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; Sicurezza informatica; Scienze statistiche; Scienze statistiche attuariali e finanziarie; Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Per il secondo bando, è necessario il seguente titolo di studio obbligatorio: diploma di Tecnico Superiore in “Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione”, o titolo di studio equipollente o, in alternativa, aver conseguito un diploma di laurea afferente a una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario: Informatica; Ingegneria informatica; Sicurezza informatica.

Le domande per entrambi i concorsi vanno presentate entro il 23 maggio.

Maggiori dettagli per i due bandi ai seguenti link:

Tecnico della cybersecurity

Specialista in Informatica e Telematica