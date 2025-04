Tra il 25 e il 27 aprile a Fiorano apertura straordinaria al Castello e baby trekking alle Salse

Nel lungo fine settimana del sono diverse le iniziative proposte a Fiorano Modenese per grandi e piccini.

Venerdì 25 aprile apertura straordinaria del Castello di Spezzano, con il Museo della Ceramica e la mostra “Le piastrelle da piccole”, dalle 15 alle 19. Ingresso libero e gratuito. Alle ore 17 è prevista una visita guidata gratuita. Non occorre prenotare, l’appuntamento è nella corte del Castello.

Sabato 16 e domenica 27 aprile l’apertura è come sempre, nei fine settimana, dalle 15 alle 19.

Domenica 27 aprile dalle ore 16 “Baby trekking”, camminata per giovanissimi sui sentieri della Riserva naturale delle Salse di Nirano, in compagnia di una guida esperta. L’attività è gratuita e non è richiesta prenotazione. Appuntamento a Cà Rossa.

Nel fine settimana restano aperte e visitabili anche le mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi sulla civiltà contadina e sulla ricchezza naturalistica e geologica dell’area della Riserva.